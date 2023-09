Storavis: Er norsk friluftsliv veien til lykke?

Friluftsliv var det første The Guardians reisejournalist ville prøve da hun kom til Norge, skriver avisa i en stor temasak om nordmenns hang til å være ute i naturen hele året: The Norwegian secret: how friluftsliv boosts health and happiness.

Den britiske storavisa har bitt seg merke i begrepet «friluftsliv», og at det først ble lansert av Henrik Ibsen i diktet På Viddene fra 1859.

Helse og lykke

«Kan dette utendørslivet være nøkkelen til nordmenns helse og lykke?» spør avisa, og viser til forskning som viser at tid ute i naturen kan senke stressnivået og styrke kognitive funksjoner. I FNs lykkerapport for 2023 havner Norge på en sjuendeplass, skriver avisa videre.

Stine Schultz Heireng, generalsekretær i Norges speiderforbund, var med på turen i Nordmarka sammen med journalisten fra The Guardian.

– Vi var ute fra torsdag til fredag, og det var et forrykende uvær, forteller hun til Dagsavisen.

De satte opp telt som de skulle overnatte i, men endte opp i Fuglemyrhytta på grunn av været.

Stine Schultz Heireng, generalsekretær i Norges Speiderforbund. (Privat)

Som en god speider måtte hun også vise hvordan man tenner opp bål i skogen.

– Jeg må innrømme at jeg fikk litt prestasjonsangst da jeg skulle tenne opp bål i regnværet, men det gikk greit, sier hun med et smil.

– Hva synes den engelske journalisten om turen?

– Hun er reisejournalist, og har vært ute en vinternatt før, så hun ble ikke skremt. Men mitt inntrykk er at hun likte å være ute i naturen, og hun var fascinert av at det var så mange folk ute på tur, selv om det var et veldig regnvær. Men hun var glad hun hadde meg seg tørre klær, sier Stine Schultz Heireng.

Kvikk lunsj og fjellvettregler

The Guardian siterer ferske tall fra Kantar TNS som viser at 77 prosent av nordmenn tilbringer tid ute i naturen på ukentlig basis, og 25 prosent har tilbrakt en natt ute i løpet av det siste året.

I løpet av oppholdet fikk The Guardians journalist også innføring i allemannsretten, fjellvettreglene, Kvikk lunsj, og ikke minst ordtaket «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær».

