Oslo Domkirke: Vedlikeholdetterslep for over 55 millioner kroner

«Heisen er i ustand», på norsk og engelsk, står det på et A4-ark som er klistret opp på heisdørene. Og slik har det stått lenge.

Og en ødelagt heis betyr problemer for de som er avhengig av heis. For rullestolbrukere er rampe og heis eneste mulighet for å komme inn i kirken.

Høye kostnader

– Det er ikke sånn at vi ikke prøver å få heisen i stand igjen. Vi vil at den skal fungere, og ikke minst er det leit for rullestolbrukere som ikke kommer seg inn i kirken, sier Bygg- og eiendomssjef i Den norske kirke, André Eidem Selli til Dagsavisen.

Allerede fredag er det meningen at heisen skal fungere igjen, men for hvor lenge vet man dessverre ikke.

Heisen i Oslo Domkirke ble satt inn på tidlig 90-tall, og ble ombygd i 2013.

Heisen i Oslo Domkirke stopper stadig, noe som gjør tilgjengeligheten for rullestolbrukere vanskelig. (Tom Vestreng)

– Dessverre har det vært betydelige problemer med denne heisen de siste årene. En ny heis er svært kostbart, og Oslo-kirken har så begrensede midler at det ikke har vært mulig å prioritere ny heis, sier Eidem Selli.

Sammen med serviceleverandøren har kirken nå bedt om en tilstandsrapport, for å få en pekepinn på hva de kan forvente av kostnader de neste årene.

– Den skal lages i løpet av neste uke, sier han.

– Serviceleverandøren har sagt at vi vil ha varige og høye servicekostnader, så vi må finne ut hva vi kan gjøre på sikt, slik at vi slipper stadige stopper, sier Eidem Selli.

Leder av Norges Handikapforbund Oslo, Karl Haakon Sævold, er klar i sin tale.

– Dette er enkelt. Heisen må fikses. Kirken må være tilgjengelig for alle. Jeg forventer at det raskt kommer på plass muligheter for at alle skal kunne bruke hele Oslo Domkirke, også krypten, sier han til Dagsavisen.

– Kirken har selv forpliktet seg til å være en kirke for alle. I tillegg sier de selv at «Den norske kirke skal bidra til økt likestilling og deltakelse av mennesker med funksjonshemning» og at de skal støtte opp under realiseringen av FNs bærekraftsmål og funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD). Det forplikter. Heisen har vært ute av drift for lenge. Det er en rekke arrangementer som personer som har behov for å bruke heis nå er utestengt fra, sier han.

Karl Haakon Sævold Leder Norges Handikapforbund Oslo foran Oslo Domkirke. I bakgrunnen innspillingen av den nye TV-serien «Harald og Sonja». (Tom Vestreng)

Viktig kirke

Oslo Domkirke er Norges viktigste kirke samme med Nidarosdomen i Trondheim. Men mens Nidarosdomen har et eget budsjett over statsbudsjettet, må Oslo domkirke kjempe om midler sammen med 64 andre kirker.

– På vårt budsjett har vi 20 millioner kroner til investeringer, og 13 millioner til vedlikehold. Da sier det seg selv at vi blir liggende bakpå, sier han.

– Det er litt rart at Domkirken ikke får egne øremerkede midler fra staten. Det eneste vi får er noen penger for å være beredskapskirke for departementene og kongehuset, sier han.

Oslos mange kirker har små vedlikeholdsbudsjetter, men enorme oppgaver.

– Totalt snakker vi om et vedlikeholdsetterslep på 1,3 milliarder kroner, sier Eidem Selli.

I hans portefølje er det over 100 bygg, kirker og andre bygninger som krever vedlikehold.

– Bare i Oslo Domkirke har vi et vedlikeholdsetterslep på over 55 millioner kroner. Vi har tak som lekker, det er utfordringer med oppvarming, gamle kabler, det raser stadig stein fra bygget, og det er råte og setningsskader, sier ham.

Mest prekært er takmaleriene i kirkerommet.

– Kikker man opp ser man at disse maleriene flasser. Vi har i samarbeid med Riksantikvaren utarbeidet en plan for hvordan disse maleriene skal rehabiliteres, sier han.

Prislappen antas å være over 40 millioner kroner. Foreløpig finnes ikke finansiering til dette, og arbeidet vil pågå i mer enn 10 år.

– Planen er å ta seksjon for seksjon, slik at kirken kan være åpen mens dette arbeidet pågår, sier han.

