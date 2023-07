Uenige om hetebølger skal ha navn

Først var det Kerberos, Hades’ trehodede hund med slanger til hår og hale, og en slevende, giftig kjeft. I gresk mytologi vokter han inngangen til underverdenen og hindrer dem som har krysset elven Styx fra å rømme.

Etter ham kom Kharon, den gamle, uflidde ferjemannen. Han er sønn av nattens gudinne og forlanger en mynt i lønn for å bringe de døde til hvile over elva.

Sommerens kraftige hetebølger i middelhavsområdet har foruten for temperaturrekorder og farevarsler fått oppmerksomhet også for sine billedlige navn. Det er den italienske værvarslingstjenesten ilMeteo.it som i en årrekke har gitt mytologiske navn til hetebølger, ifølge BBC.

Varslet storm

Siden 2021 har vinterstormene Frank, Gyda og Otto herjet langs norskekysten. Navnene skal gjøre det enklere for meteorologer å kommunisere med myndigheter, media og allmennheten. Sånn har det vært i Norge siden tidlig på 90-tallet, da en varslet storm gjorde store skader i Møre og Romsdal etter at forebyggende tiltak og beredskap uteble.

Men det er uenighet om det samme bør gjelde for hetebølger. Verdens meteorologiorganisasjon er foreløpig kjølige.

De frykter at forsøk på å rangere og navngi hetebølger kan forstyrre lokale tiltak for å beskytte og advare befolkningen, skriver de i en pressemelding.

Hetebølger er også mindre forutsigbare enn stormer. Organisasjonen frykter at falske alarmer om navngitte ekstremværhendelser kan føre til synkende tillit.

En undervurdert og misforstått trussel

Men at hetebølger kan være svært alvorlige er det enighet om. I fjor døde over 60.000 mennesker i Europa som følge av varmen, ifølge en studie publisert tidligere denne måneden. FNs klimapanel har anslått at så mye som halvparten av Europas befolkning vil være utsatt for farlig varme innen 2050.

Trusselen disse værfenomenene utgjør er likevel regnet for å være sterkt undervurdert og misforstått. Noen mener at å gi dem navn på samme måte som ved stormer kan lette kommunikasjonen av hvilke farer som truer.

I fjor sommer startet et pilotprosjekt i den spanske byen Sevilla som tester denne hypotesen ved å kategorisere hetebølger og gi navn til de mest alvorlige. Noen uker senere herjet Zoe, i år fulgte Yago og Xenia. Så langt er erfaringene derfra positive, ifølge The Washington Post.

Kathy Baughman McLeod ved Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center i USA, en stiftelse som blant annet er pådriver for å gi navn og kategorier til hetebølger, sier at de stigende temperaturene nesten framstår som «stille hendelser». Hun mener de må få oppmerksomhet.

Ifølge henne viser tall fra Sevilla at folk som klarte å huske navnet på en hetebølge, hadde høyere sannsynlighet for å ta grep for å beskytte seg selv.

