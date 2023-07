Kjøl deg ned i Norge

Med temperaturer opp på 40-tallet flere steder i Europa har myndighetene i flere land sendt ut farevarsler. Spania, Italia og Hellas er blant feriefavorittene der turister, og fastboende, møter en vegg av varme.

Hetebølgen sør i Europa kan sende turister mot kjøligere strøk, skriver nyhetsbyrået Reuters. Reisemål som Tsjekkia, Danmark, Irland og Bulgaria er blant landene som allerede opplever økt interesse fra reisende. Sjefen i turistorganisasjonen European Travel Commission (ETC) sier de forventer at mer uforutsigbart vær i framtiden vil ha enda mer å si for hvor folk legger ferien.

I Bergen drar de nytte av det varme været sør i Europa, og kan fortelle om stor på gang av særlig amerikanske turister.

– Vi merker et på to måter. For det første har vi kontakt med et høyt antall turoperatører i USA, som melder tilbake at interessen for Norge og Norden er sterkt økende, og årsaken de oppgir er at amerikanerne har sett at det er hetebølger og skogbranner i Sør-Europa. Det ønsker de ikke, og derfor ser de nordover. Vi må vel også tillegge kronekursen som gjør det gunstigere for utlendinger å feriere i Norge, en viss del av årsaken, sier reiselivsdirektør i Bergen, Anders Nyland til Dagsavisen.

Anders Nyland, Reiselivsdirektør Visit Bergen. (Espen Bakketun/Visit Bergen)

Regn med regn

– Ut ifra de tilbakemeldingene vi får fra våre samarbeidspartnere, så er dette en tendens som vil fortsette også neste år og i 2025, sier reiselivsdirektøren.

I mai i år hadde Bergen 239.735 kommersielle overnattingsdøgn i byen. En økning på 6,3 prosent i forhold til 2019, som var det siste normalåret før, pandemien.

– Av antall utlendinger som overnattet i Bergen i mai, var en av fire amerikanere. Og det er uvanlig. Vi ser også en økning i turister fra Tyskland og Nederland, sier Nyland, som sier at tallene for juni kommer fredag.

– Vi venter en fortsatt økning, sier Nyland.

Han tror at når amerikanerne først reiser til Europa, så har de planlagt dette lenge, spart penger til å bruke på turen, de reiser langt og ønsker å oppleve det stedene de er.

– Da tror jeg mange tenker at det å sitte på hotellrommet med aircondition på fullt er bortkastede penger, sier han.

– Så nå kan Bergen begynne å markedsføre seg som byen med behagelige temperaturer og regn?

– Vi vil fortsette å markedsføre Bergen slik vi alltid har gjort, og når man er i Bergen i juli, må man regne med litt H2O (regn) i håret, sier han med et smil.

– Vi kan ikke lyve og si at Bergen er noe annet enn det er. Vi er tydelige på at på Vestlandet er det god plass, og med norske sommertemperaturer, noe vi bruker aktivt i markedsføringen, sier han.

Vi nordmenn har i mange tiår flyktet fra våre ustabile sommertemperaturer til varmere land. Nå ser vi kanskje den motsatte effekten. At folk fra land i Sør-Europa flykter fra hete til mer kjølige Norden.

– Denne uken har vi sett spesielt mange spanjoler på turistkontoret, sier reiselivsdirektøren.

– Enn så lenge har vi dårlig tallmateriale på dette, siden land sør i Europa først har ferie senere i juli og i august. Men det kan jo hende at de flykter fra heten til mer kjølige og behagelige temperaturer hos oss, sier Anders Nyland.

Annerledes i Oslo

I Oslo er situasjonen annerledes enn i Bergen, selv om hovedstaden opplever en stor pågang av turister denne sommeren.

i har så langt ikke opplevd at våre besøkende oppgir situasjonen i Sør-Europa eller temperatur som en motivasjon for å komme til Oslo. — Kristin Guttormsen Overvaag, Visit Oslo

– Vi har så langt ikke opplevd at våre besøkende oppgir situasjonen i Sør-Europa eller temperatur som en motivasjon for å komme til Oslo: Ingen av de våre ansatte har pratet med på Visitor-senteret i dag har snakket med turister som har trukket fram dette. Dette er heller ikke noe vi har fått spørsmål om på telefon, chat eller e-post. Vi kjenner oss med andre ord ikke helt igjen i det mønsteret som andre destinasjoner beskriver, og det er vanskelig å forutsi om vi kommer til å betjene noen/flere «klimaturister» i tiden som kommer, skriver Oslo-entusiast og avdelingssjef Kongress & Arrangement i Visit Oslo, Kristin Guttormsen Overvaag i en e-post til Dagsavisen.

– Vi har også besøk av en god del nordamerikanere, så her har vi noe til felles med Bergen! Foruten amerikanere, det er ikke alltid godt å si om de kommer fra USA eller Canada, så betjener vi veldig mange tyskere, og en del briter, nederlendere, franskmenn og spanjoler, sier hun videre.

Kristin Guttormsen Overvaag i Visit Oslo. (Visit Oslo.)

Det turistene etterspør når de besøker turistkontoret, er utendørsaktiviteter i marka og på fjorden, gåturer, fisking, bading, øyhopping. Også markeder, festivaler og konserter er populært.

Hva med Toscana eller Venezia?

Roma, Venezia, Firenze og en rekke andre italienske byer står onsdag på listen over de varmeste byene med rødt farevarsel.

Og nordmenn selv trenger heller ikke dra ut av landet for å finne både «Paris», «Venezia» eller «Toscana».

Mange steder i Norge beskriver seg selv som Norges Toscana, på grunn av den vakre naturen. Både Hadeland, Inderøy, Østfold og Rogaland er steder som kjemper om å være Norges svar på Toscana, og markedsfører seg selv deretter, noe NRK skrev om i 2017.

Akkurat i dag er nok den største forskjellen temperaturene. Mens det i det virkelig Toscana i Italia er temperaturer godt opp på 30-tallet, kan Indrøy melde om friske 12 grader og regn.

Det riktige Toscana. (Ines Zander)

Nordens Paris

Så da er det bare å velge.

Eller om det heller frister med en tur til Paris, kan Nordens Paris, Tromsø være et godt alternativ. Der er det onsdag formiddag 10 varmegrader og ingen sjanser for solbrenthet eller heteslag.

Kallenavnet Nordens Paris har sitt utspring i byens internasjonale historie som handelsby, og sier noe om hvilken betydning Tromsø har hatt for fiske, fangst, forskning og ekspedisjoner i arktiske strøk, ifølge uit.no.

Nordens Paris, Tromsø og det virkelige Paris. (Erik Johansen / NTB og Foto: Henrik Laurvik )

Om du er i det mer eksotiske lunet, og drømmer om sol og bølger på strendene på Hawaii, kan Norges Hawaii vær et reisemål.

Tjøme kalles dette, fordi det skal være et av stedene i Norge med flest soltimer i året.

I og for seg stemmer dette når man tar en rask sveip på Yr. Onsdag var Tjøme et av stedene som hadde sol og temperaturer på 20-tallet.

Har du sansen for kanaler, og synes at Venezia er for langt borte, og for varmt, kan det kanskje friste med å dra til Arendal, som allerede for 150 år siden ble kalt for Nordens Venezia, på grunn av dens mange kanaler. Kanaler som senere ble tette, men som entusiastiske personer nå jobber for å gjenåpne.

Også Henningsvær, som ligger på sørspissen av Austvågøya i Lofoten, påberoper seg tittelen som Nordens Venezia. Grunnen er at fiskeværet ligger på en rekke øyer og holmer i Vestfjorden, og fikk veiforbindelse først i 1983, skrev VG i 2011.

Henningsvær, Nordens Venezia. (Ines Zander)

