Sissel ble ranet: – Provoserende og opprivende på samme tid

– Det var en veldig rar opplevelse, for det var så frekt. Det forteller Sissel Hoffengh, som sammen med sin samboer Patrick Worthington ble utsatt for et ransforsøk i sekstiden onsdag.

Hoffengh satt utenfor leiligheten etter endt arbeidsdag i går, da hennes samboer ropte at middagen var klar. Da hun skulle gå inn døra til leiligheten, oppdaget hun til sin overraskelse at den var låst. Etter å ha hamra på døra og ringt til sin samboer, hørte hun plutselig høye lyder fra innsiden.

– Jeg hørte at det var basketak inne i leiligheten, og da samboeren min fikk åpna døra raste halve rommet ut av døra.

VG omtalte saken først.

Tok med seg klær og sminke

Kvinnen hadde kommet seg inn i leiligheten mens Hoffengh satt ute og samboeren sto på kjøkkenet. Hun hadde samlet sammen klær, kosedyr og sminke fra et rom i leiligheten da Patrick Worthington oppdaget henne. Worthington og innbruddstyven endte opp i et basketak, beskriver Hoffengh.

– Samboeren min blødde fra munnen og øret, og tyven bare slo rundt seg, sier hun om synet som møtte henne da hun kom seg inn i leiligheten.

Worthington fikk etter hvert noenlunde kontroll over tyven.

– Etter hvert innså vi at vi burde ringe politiet, og de kom på «no time». Jeg ble veldig imponert av dem. De var veldig bra, de folka som var her.

Til VG i går uttalte politiet at innbruddstyven ble ført bort, og anmeldt for innbrudd, kroppskrenkelser mot beboer, samt vold mot politiet.

– Hun spyttet og sparket mot politiet. Ingen politifolk er skadet, uttalte operasjonsleder Rune Hekkelstrand til avisa.

Sissel Hoffengh omtaler situasjonen som ubehagelig.

– Det var provoserende og opprivende på samme tid.

– Ekkelt

For samboerparet ble natten og kvelden som fulgte sterkt preget av hendelsen. Patrick hadde fått kraftige slag mot hodet under basketaket, begge var sjokkerte og leiligheten så ut som om «den var blitt bomba».

– Vi satt der i stua og så halvhjerta på TV og lurte på om vi skulle rydde. Vi gikk og la oss, men jeg var lys våken. Han klarte å sove, men jeg har vært våken i hele natt. Etter en sånn opplevelse hører man lyder over alt, man får et så stort sjokk at man ikke klarer å sove.

Slik så samboerparets leilighet ut etter basketaket. (Privat)

Til VG uttalte Worthington at sammenstøtet endte med to løse fortenner og blåmerker, og at en del av en annen tann falt av. Hoffengh forteller at de nettopp har vært hos tannlegen.

– Nå har vi fått tannlegetime, så får vi se hva dette kommer til å koste. Her snakker vi nok penger, og vi får håpe vi får en form for erstatning.

Hoffengh er fortsatt påvirket av gårsdagens hendelse.

– Man blir jo litt satt ut. Det er veldig ubehagelig at noen har gått gjennom tingene dine. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være så ekkelt.

