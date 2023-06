Norge femte dyrest i Europa: Sånn kan du «lure» systemet

Norge er Europas femte dyreste land å kjøpe ting i. Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte mandag.

Riktignok er ikke tallene sammenholdt med lønnsnivå. Så hvor mye du faktisk må jobbe for å få råd til ting, er ikke en del av tallene. Likevel. Norge er Europas femte dyreste land. I fjor var vi nummer tre på lista.

– Er det bra eller dårlig?

– De fleste vil si at det er bra at vi er litt mindre dyre enn før. Men ting er dyrt i Norge, og det er jo fordi vi har høy levestandard. Jeg tror ikke man skal legge altfor mye vekt på at vi nå er nummer fem og ikke nummer tre. Men det viser jo at det ikke er så mye dyrere i Norge enn andre steder.

Det sier Simen Sæterdal. Han er rådgiver i SSBs seksjon for prisstatistikk, og har laget statistikken.

– Det kommer jo litt an på hva man legger i det å være dyrest. Endringen er uansett veldig liten fra i fjor. Irland, Danmark og Norge ligger relativt jevnt, men Sveits og Island er ganske klart i toppen, sier han.

Han forklarer at det er typisk at de rike landene ligger høyt på lista. De nordiske landene ligger alle i toppen, sammen med Sveits, Irland og Luxembourg.

Dyr banan, billig strøm

– Hva er det som påvirker hvor vi havner? Renta? Kronekursen? Inflasjonen?

– Renta påvirker ikke dette direkte, men en svak krone vil ha noe å si. Den spiller jo inn på importprisene. I 2022 var det gode priser på mange av varene som Norge eksporterer. Det drar jo opp velstandsnivået generelt. Så vi nyter godt av det, forklarer Sæterdal.

Tallene viser rett og slett de konkrete prisene på varer og tjenester vanlige husholdninger kjøper. For eksempel bananer.

– Hvis du importerer en banan til Norge, så vil den koste mer i norske kroner nå enn før. Det er ikke tvil om at en svak valuta gir noe høyere priser, sier han.

– Hva burde jeg kjøpe mer eller mindre av, hvis jeg skal lure systemet?

Simen Sæterdal i SSB. (Privat)

– Da ville jeg ikke kjøpt så mye alkohol og tobakk. Det er jo dyrt i Norge. Men å kjøpe strøm var billig her. Elektrisitet var den eneste av hovedområdene hvor det norske prisnivået lå under europeisk gjennomsnitt. Så strømmen er enda dyrere andre steder.

Dyre norske mobilabonnementer

I tillegg er mobilabonnementet ditt betraktelig dyrere enn hva det ville kostet i resten av Europa.

– Post og teletjenester er ganske mye dyrere i Norge. Også sammenlignet med Sverige og Danmark, som er de landene vi ofte sammenligner oss med.

– Hvorfor?

– Det kan ha å gjøre med markedet og konkurransen og det kan være at nordmenn er litt slappe og tenker at vi betaler litt mer for det og det er greit. Nordmenn forventer å ha ganske bra nett.

– Det ser man jo som privatperson. Hvis du er på kjøretur nedover i Europa, så er det mange steder hvor man mister mobildekningen. Det er jo dyrt å bygge ut telenettet i Norge, sier han.

– Kanskje jeg bør kjøpe mobilabonnement i Nord-Makedonia, da?

– Ja, hvis du får lov til å gjøre det og bruke det i Norge, så vil jo det fungere. Nå ville jeg vel valgt et EU-land. Kanskje Bulgaria? Men da ville jeg sjekka vilkårene ganske nøye, altså.

Norge har blant Europas høyeste priser på bruk av mobiltelefon. (Annika Byrde/NTB)

– Det kan jo være det ville være vanskeligere å komme i kontakt med for eksempel SSB hvis telefonnummeret mitt begynte på +359?

– Vi diskriminerer ikke, men det kunne vel hende at du ville fått litt mer trøbbel med de andre kontaktene dine, sier han.

Du kan lese hele rapporten på SSBs websider.

Europas dyreste (utvalgte land)

1. Sveits

2. Island

3. Irland

4. Danmark

5. Norge

10. Belgia

15. Spania

20. Portugal

25. Litauen

30. Albania

37. Tyrkia

