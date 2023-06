Dette er den nye lønna til LO-ledelsen

Mandag fastsatte sekretariatet i LO lønnen til LO-ledelsen for 2023. Det skjedde uten at LO-ledelsen var tilstede under behandlingen.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, la fram innstillingen fra kompensasjonsutvalget i LO, som ble vedtatt i sekretariatet.

– Vi har lagt samme lønnsregulering til grunn for LOs valgte ledelse som resultatet av lønnsoppgjøret for industrien i 2022. Det utgjør et tillegg med ramme på 3,5 prosent, sier Eggum til FriFagbevegelse.

Lønnsøkningen blir ikke som tidligere gitt i prosent, men kommer som et likt kronetillegg på 42.928 kroner per person.

Det betyr at LO-lederen får en lønnsøkning på 2,91 prosent, mens LO-sekretær Are Tomasgard, som har en lavere lønn, eksempelvis får en lønnsøkning på 3,83 prosent.

Her er den nye lønna til LOs ledelse:

Peggy Hessen Følsvik: 1.515.714

Sissel M. Skoghaug: 1.371.134

Steinar Krogstad: 1.371.134

Julie Lødrup: 1.237.354

Terje O. Olsson: 1.165.066

Trude Tinnlund: 1.165.066

Are Tomasgard: 1.165.066

Kristin Sæther: 1.165.066

Lønnen reguleres etterskuddsvis, med virkningsdato 01.01.2023.

Året før fikk Peggy Hessen Følsvik en lønnsøkning på 39.000 kroner. Det betyr at hun har kunnet plusse på sin årsinntekt med mer enn 80.000 kroner siden hun ble valgt som LO-leder på kongressen i fjor.

For LO-toppene utgjør også styreverv i Sparebank 1-systemet en ikke ubetydelig biinntekt.

