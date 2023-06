200 millioner er kun nok til fem måneder med gratis buss: - Gigantisk mageplask

Kommunedirektøren konkluderer med at «kampanjen» skal gjennomføres med et tak på kr 200 millioner i 2023 og finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Bruken medfører en reduksjon i netto driftsresultat på 1,5 prosentpoeng.

En kampanje kan videreutvikles som tiltak og gjenbrukes av Stavanger på flere tidspunkt, i samarbeid med partene på Nord-Jæren, og i andre kommuner, mener kommunedirektøren.

Det kommer fram i Tertialrapporten publisert 13. juni. Saken skal behandles av formannskapet kommende torsdag og i kommunestyret mandag 19. juni.

Venstre: – Veldig byråkratisk

Løsningen Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Kolumbus har kommet fram til, er en refusjonslønning hvor Stavanger kommune påtar seg både det praktiske og økonomiske ansvaret for å refundere billettkostnader til egne innbyggere.

Det er Kolumbus’ eksisterende løsning, Send Billett, kommunedirektøren ønsker å benytte. Innbyggerne vil få tilgang til å bestille billett gjennom kommunens Min Side-løsning, for så å få denne tilsendt. Billetten blir tilsendt med en forsinkelse, da billetten må sendes ut manuelt til innbyggeren.

Send Billett er tidligere brukt i større skala som i Fadderuka og ONS. Ordningen med Send Billett vil være funksjonell for reiser med buss og hurtigbåt til Byøyene.

Stavanger kommune blir fakturert hver måned for utsendte billetter av Kolumbus sin faktureringspartner.

– Med en ramme på 200 millioner kroner, vil ordningen virke i 4–5 måneder i 2023. Venstre mener at det er utrolig dårlig planlagt fra flertallets side, og løsningen Kommunedirektøren legger opp til er veldig byråkratisk, sier Mette Vabø (V) som stemte for forslaget i kommunestyret i mai.

Mette Vabø (V) mener Kommunedirektørens konklusjon er et gigantisk mageplask for flertallet. (Stein Roger Fossmo)

– Det blir komplisert for innbyggere å logge inn og få tilsendt billetter. Det er spesielt byråkratisk for Finnøy som må sende kvittering av regning for å få gratis hurtigbåt. Ordningen burde vært like enkel som hjem-jobb-hjem, og det burde vært mulig å få til. Dette er et mageplask for flertallet. Det hadde lønnet seg for flertallet å gå grundigere til verks.

Kommunedirektøren understreker at andre løsninger vil være mulig på sikt, men at den korte tiden gjør mulighetsrommet mindre i denne omgang:

«Det kan være andre løsninger som er relevante på sikt, men det vil kreve videre utredninger både når det gjelder teknologisk, rettslig, økonomisk og praktisk mulighetsrom. Den løsningen som velges må forholde seg til gjeldende takstsystem», heter det i notatet.

Saken oppdateres.

---

Dette ønsker Administrasjonen:

1. Gratis kollektivtilbud til innbyggere i Stavanger kommune innføres som en kampanje.

2. Kampanjen gjelder fra og med første virkedag i juli – mandag 03.07.2023 kl. 00.01.

3. Kampanjen gjennomføres innenfor en ramme på kr 200 mill. i 2023 og finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Bruken medfører en reduksjon i netto driftsresultat på 1,5 prosentpoeng.

4. Kampanjen baseres på en refusjonsløsning hvor Stavanger kommune påtar seg både det praktiske og økonomiske ansvaret for å refundere billettkostnader til egne innbyggere.

5. Kolumbus sin eksisterende løsning – Send billett – benyttes som teknisk løsning for ordningen.

6. Refusjonsordningen gjelder kun for reiser innenfor sone 1 (Nord-Jæren).

7. Refusjonsordningen gjelder alle typer billetter fra Kolumbus unntatt årskort og Hjem Jobb Hjem.

8. Det innføres en særskilt refusjonsordning for hurtigbåt til Finnøy kommunedel.

9. Dersom effektene av ordningen får alvorlige/vesentlig negative konsekvenser på kollektivtilbudet i fylket eller i Stavanger skal kampanjen endres eller avsluttes.

10. Kommunedirektøren får fullmakt til å fatte nødvendige beslutninger rundt ordningen innenfor de rammer som trengs for å iverksette og gjennomføre kampanjen.

11. Det skal gjennomføres evaluering av effektene av kampanjen gratis kollektivtransport.

---