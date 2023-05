Apinya tjener 349.000 kroner i året: – Skulle ønske jeg hadde råd til å besøke familien mer

– Jeg trives på jobb, med alt utenom lønna, sier Apinya Srithong, som har jobbet ved Figgjo porselensfabrikk utenfor Sandnes i nesten to år.

Hun er fra Thailand, har bodd fem år i Norge og kom til fabrikken fra en enda dårligere betalt jobb.

Nå håper hun at årets lønnsoppgjør vil løfte porselensarbeiderne.

Må spare

Srithong jobber fulltid, men har ikke skifttillegg eller tillegg for særstilling på fabrikken.

Hun har en timelønn på 179,05 kroner, som med et årsverk på 1950 timer gir en årslønn på 349.147,50 kroner før skatt. Dette er før årets lønnsøkning er tatt med.

– Det er veldig dyrt å reise til Thailand. Det er ett år siden jeg har vært der, men jeg skal tilbake til jul. Det er ikke nok penger til å dra i sommer, sier hun.

Srithong har familie utenfor Bangkok, og selv er hun bosatt på Ålgård i Rogaland med mann og datter. De har merket de økte prisene godt i budsjettet og har måtte kutte litt i utgifter, blant annet er det slutt på restaurantbesøk.

Hun har ikke sertifikat, men bor rundt fire kilometer fra jobb og ønsker å ta lappen.

Apinya Srithong sprayer ei skål slik at kunden skal få den slik som den er bestilt. Mesteparten av Figgjos produkter er bestillingsvarer. (Tonje Paulsen Solem/FriFagbevegelse)

Får lønnsøkning

Industri Energi har 46 medlemmer på Figgjo porselensfabrikk. Klubbleder Gry Espeland i Industri Energi er godt kjent med at de er lavtlønte.

Lønnsoppgjøret er langt fra ferdig for porselensarbeiderne, men det er allerede avklart i de sentrale forhandlingene at de ansatte får en lønnsøkning på 10,50 kroner ekstra i timen, totalt 20.475 kroner i året.

– De sentrale tilleggene er viktige. Det er ikke lett å få det mye lønnsøkning lokalt, og det gjelder ikke bare oss, sier Espeland, som er fornøyd med lønnsoppgjøret så langt.

Den 8. juni skal det forhandles mellom Norsk Industri og Industri Energi på overenskomsten deres, og klubben skal til sist forhandle direkte med sin bedrift.

Klubbleder Gry Espeland i Industri Energi er opptatt av at ansatte skal ha råd til å etablere seg i nærområdet, slik at man sikrer seg en stabil arbeidsstokk med kompetanse og erfaring. (Tonje Paulsen Solem/FriFagbevegelse)

– Vi er fornøyd med årets lønnsoppgjør så langt, men vi har enda et godt stykke igjen for å nå gjennomsnittet for industrilønn – og en lønn som er til å leve av i disse tider med høye matpriser, lån og lignende, sier hun.

En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn var i 2022 på 544.700 kroner.

Frykter for rekruttering

Klubblederen er bekymret for generasjonsskiftet på fabrikken og rekruttering av nye, unge folk som skal kjøpe bolig og kanskje ønsker å få barn.

– Jeg har sagt det i mange år. Vi må få ei lønn å leve av og etablere seg på. De unge trenger høyere lønn, slik at de kan bli her hos oss, sier Espeland.

Selv har Espeland 211,09 kroner i timen, og 411.000 kroner i årslønn før skatt. Hun har jobbet på stedet i 25 år og forteller at hun heldigvis har en mann som tjener godt.

– Det er ikke lønna som holder deg her. Det er trivselen og folkene. Også har arbeidsgiver vært fantastisk fleksibel, det har aldri vært noe problem med tilrettelegging for henting og levering og sånn om du får barn, sier Espeland.

Figgjo er en familieeid bedrift som satser på at produksjonen skal bestå i Norge.

De ansatte på Figgjo har fortsatt to runder med lønnsforhandlinger igjen og håper på et solid lønnsløft. (Tonje Paulsen Solem/FriFagbevegelse)

