Skal fly fem ganger lydens hastighet

To tiår etter at det klassiske ørneneseflyet Concorde tok sin siste overlydstur over Atlanterhavet er det et nytt superfly på gang, melder CNN.

Det belgiske selskapet Destinus har nemlig utviklet et hydrogendrevet fly som skal kunne frakte deg veldig langt, veldig fort. Faktisk fem ganger lydens hastighet, skal vi tro CNN. Og det uten bråket som vanligvis hører med, når noe forflytter seg i over lydens hastighet.

Selskapets sjef for forretningsutvikling, Martina Löfqvist, forteller til CNN at Destinus håper på å bli dem som leder an i en ny tid for overlydsreise. Strategien er å lage selvkjørende fly i små størrelser, før de senere skal skalere opp, og lage fly som kan frakte passasjerer og ha pilot.

Skal bli «vanlig fly» til slutt

Den nyeste prototypen deres er rundt ti meter lang. Først i 2030 håper de på å kunne lansere et fly som kan frakte passasjerer. I første omgang rundt 25 stykker.

Senere, nærmere 2040, drømmer Destinus om å ha et mer vanlig fly i lufta.

– Vi prøver å ha veldig, veldig lang rekkevidde på kjøretøyene våre, sier hun til CNN.

Foreløpig bruker farkostene, forteller hun, vanlig flybensin når de skal lette. Senere går de over til å bruke hydrogen ved rundt tre ganger lydens hastighet.

Så, det er åpenbart et stykke igjen til vi kan få både utslippsfri og rask transport fra verdensdel til verdensdel.

Men i det minste ser prototypen imponerende ut:

Finansene er det i hvert fall ikke noe i veien med. Ifølge TechCrunch gjennomførte selskapet i februar i fjor en finansieringsrunde som skaffet dem over 300 millioner kroner. I april i år fikk selskapet nye tresifrede millionbeløp (omregnet til kroner) i finansiering.

