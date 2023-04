Flomrammede australiere advares mot krokodiller

Flommen, som er forårsaket av kraftig regn, har vært spesielt alvorlig i Burketown, et lite samfunn nord i delstaten, rundt 300 kilometer nordvest for delstatshovedstaden Brisbane. Mandag advarte politiet i Queensland innbyggerne om å holde seg unna flomvannet ettersom et helikopter hadde oppdaget “to veldig store krokodiller” i vannet. Det melder CNN.

Flybilder viser veier og hus som står under vann. Nesten 100 innbyggere måtte flys til høyere områder, ifølge en Reuters-rapport.

Store vannmengder har ført til at flere byer og store områder av Queensland i Australia har blitt lagt under vann. Flere steder er det også observert krokodiller flytende i vannet. Her fra Burketown. (HANDOUT/AFP)

Flomvannet i Burketown nådde rekordnivåer, ifølge Australias Bureau of Meteorology tirsdag, med elven som steg over det tidligere høyeste nivået på 6,78 meter registrert i 2011.

I en uttalelse tirsdag sa Queensland-politiet: «Det er fortsatt utrygt for fordrevne å vende tilbake til hjemmene sine, og politiet minner innbyggerne om å begrense bevegelsen i flomvannet på grunn av usynlige farer og nylige krokodilleobservasjoner».

