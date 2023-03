Skal ha brukt falsk betalingsbekrefelse – fikk utlevert Rolex til 196.000 kroner

Den 32 år gamle mannen fra Sandnes må møte i Sandnes tinghus 12. juni. 32-åringen er blant annet tiltalt for to grove bedragerier.

I perioden fredag 7. januar 2022 til lørdag 8. januar 2022, i Sola og/eller omegn skal han ha forledet en kvinne til å utlevere seg en Rolex-klokke. Dette ved at han utga seg for å være en annen person og presentere en falsk betalingsbekreftelse. Handlingen førte til tap eller fare for tap med 196.000 kroner. Ifølge tiltalen er bedrageriet grovt med tanke på beløpets størrelse.

Denne metoden skal ha også ha brukt i slutten av desember 2021. Da skal han fått utlevert en vannscooter og en tilhenger ved å utgi seg for en annen person og bruke en falsk betalingsbekreftelse. Gjenstandene skal ha hatt en verdi på 234.000 kroner.

I perioden fra 30. mars 2021 til 4. april 2021 skal han ha oppsøkt sin tidligere samboer på hennes bopel til tross for at han hadde fått beskjed om at han ikke var ønsket. I samme periode skal han ha ringt henne på telefonen minst 100 ganger og sendt flere tekstmeldinger.

Tiltalen lyder også på krenking av besøksforbud han er gitt i forholdt til sin tidligere samboer, samt å ha sendt truende meldinger til henne og en mann.

