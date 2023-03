Var påvirket av amfetamin og piller – hadde tre år gammel sønn i bilen

Den 36 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. august 2021, omkring klokken 20,20, kjørte hun bil i et boligområde i Stavanger til tross for at hun var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter.

En blodprøve tatt av henne klokken 21.37 samme kveld viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

31. august 2021, omkring klokken 16.20, kjørte hun på nytt bil. Denne gangen hadde hun ikke gyldig førerkort.

I skjerpende retning la retten vekt på at kvinnen hadde sinn sønn på tre år som passasjer i bilen. Retten mente at hun med dette utsatte utsatt både seg selv og andre for en uakseptabel risiko.

Retten viste også til at hun kjørte i et boligfelt slik at det også var en risiko for at det var myke trafikanter i området.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse, og ikke minst at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager og 15.000 kroner i bot.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Mann slått konkurs etter at Skatteetaten ville ha 6.006.238 kroner av ham ]