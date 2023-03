Truet ekskona med å selge nakenbilder – må betale 7.000 kroner

En sms til kvinnen han tidligere var gift med, og har et felles barn med, sto sentralt da en mann fra Østlandet nylig ble dømt for å ha krenket en annens fred ved skremmende, plagsom og hensynsløs atferd.

Meldingen han sendte ekskona har etter rettens syn et tydelig trusselpreg. Tingretten betegner handlingen som «helt klart moralsk forkastelig», lik ordlyden i gjeldende straffelovsparagrafs objektive gjerningsbeskrivelse.

Den fornærmede kvinnen i saken forklarte i retten at hun oppfattet innhold og ordlyd i meldingen som en trussel. Og at spesielt én opplysning eksmannen ga, fikk henne til å føle seg uvel og skjelven.

Involverte felles barn

Det er snart ett år siden at meldingen tikket inn til kvinnens mobiltelefon en torsdagskveld.

I meldingen skrev eksmannen blant annet at kvinnen hadde en uke på seg til å betale ham 500.000 kroner – ellers ville han legge alt «materiale», altså seksualiserte bilder av henne, ut for salg. Han argumenterte også i meldingen for at han eide bildene.

Selv har mannen i sin forklaring bestridt at sms-en og en relevant e-post i saken omfattes av straffelovsparagraf 266, om hensynsløs atferd, fordi han mener at bildene er hans eiendom.

Henvendelsen til ekskona var kun å regne som informasjon om at hun kunne kjøpe bildene, og hva det ville koste, ifølge mannens forklaring.

I meldingen til ekskona opplyste mannen i tillegg at han hadde informert deres felles barn, en mindreårig, om kvinnens «fortid», som han kaller det.

Det er for retten framlagt bevis for at han sendte barnet seksualiserte bilder av moren – med nærmere instruksjoner om hvordan barnet kunne finne flere lignende bilder.

Den fornærmede kvinnen følte seg særlig uvel og skjelven med tanke på hva eksmannen opplyste å ha formidlet til barnet deres, ifølge dommen.

[ Skulptur-penis ble for mye – rektor fikk sparken ]

Kjøpte ikke påstand om forkjøpsrett

Retten har valgt å se bort fra mannens forklaring om at innholdet i meldingen kun var å regne som informasjon om forkjøpsrett. Dette begrunnet i at det ifølge mannens forklaring ikke hadde vært noen tidligere dialog mellom dem om en slik handel.

Tvert imot viser historikken mellom partene at mannen også tidligere skal ha truet med å selge eller tilgjengeliggjøre bildene av ekskona, ifølge dommen – gjennom framlagte varsel om søksmål fra ekskonas advokat et år tidligere.

Retten har lagt vesentlig vekt på den konkrete teksten mannen sendte, som etter rettens syn har et tydelig trusselpreg – sammenholdt med ekskonas forklaring om at hun oppfattet innholdet som ment å true henne.

Retten har også lagt vekt på at mannen i henvendelsen til kvinnen viser til at han har informert deres felles, mindreårige barn om hennes «fortid».

Mannen var opprinnelig bøtelagt med 6.000 kroner for samme sak, og da orientert om at boten økes til 7.200 kroner dersom den ikke vedtas og saken dras for retten.

Mannens forsvarer la ned påstand om frifinnelse av sin klient, men etter rettsrunden er mannen dømt til å betale den nevnte boten, alternativt å sone sju dager i fengsel, samt 3.000 kroner i sakskostnader.

[ Må betale nær ti millioner for rasisme og homofobi ]