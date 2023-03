Google sparket tusenvis via e-post

Tidligere denne uken fikk 12.000 Google-ansatte beskjed om at de hadde mistet jobben.

Ifølge CNN er dette det største kuttet i selskapets historie. Nedbemanningen var varslet. Men måten budskapet ble kunngjort på, har skapt reaksjoner.

Fikk ikke si ha det

CNN har snakket med flere av de permitterte, og mange av dem har jobbet i selskapet i over ti år.

Flere av dem skal ha vært sykemeldt eller på velferdspermisjon. En ansatt skal til og med ha vært midt i aktiv fødsel av sitt andre barn idet e-posten plinget inn.

Ansatte fortalte også at de selv måtte finne ut hvem som hadde fått sparken, og de berørte hadde ingen mulighet til å ta farvel med kolleger eller pakke sammen tingene på skrivebordene sine.

Fagforeningsmotstand

De permitterte har fortalt om at selskapet har endret seg på store på subtile måter i årevis. De har fått reduserte goder, redusert tilgang til ledelsen og et fokus på kortsiktige gevinster framfor langsiktige visjoner.

Selskapet har lenge blitt sett på som et ideal for hvordan man får fornøyde ansatte. Det gjelder altså ikke lenger.

For et år siden startet ansatte den første fagforeningen for alle i alle Google Alphabet-selskapet. Google har tidligere også blitt anklaget for å ha kjempet mot dette.

Må kutte ned

Sundar Pichai, som er direktør for Google og Alphabet, skriver i en blogg at det var en vanskelig beslutning, men nødvendig for å ruste Google for fremtiden. I en e-post til sine ansatte skriver han:

«I løpet av de siste to årene har vi sett perioder med dramatisk vekst. For å matche og drive denne veksten, ansatte vi for en annen økonomisk virkelighet enn den vi står overfor i dag».

Post-pandemisk kutt

På grunn av koronaepidemien, opplevde selskapet stor og økt etterspørsel av sine tjenester. Dermed ansatte de 50.000 nye personer. Nå som pandemien er over, har selskapets imidlertid hatt lavere inntekter fra digital annonsering. Det er derfor de må kutte, forklarer ledelsen.

Google har nå tilbudt sluttpakker. De tilbyr også at de som slutter får beholde helseforsikringen sin i seks måneder.

