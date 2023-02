Ønsker Hadia Tajik-comeback som Ap-nestleder

Hadia Tajik måtte trekke seg nestleder og statsråd etter pendlerboligavsløringen for ett år siden.

Nå vil Rogaland Ap ha Hadia Tajik (39) som nestleder i Ap på landsmøtet til våren, skriver VG.

Om Tajik ønsker dette, er det klart for kamp mellom Tonje Brenna (35) og Hadia Tajik om vervet som nestleder.

Ap har hatt en ledig plass som nestleder i ett år nå.

Fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogland Ap sier til VG onsdag formiddag at avgjørelsen om å fremme Tajiks kandidatur ble tatt denne uken.

– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Styret hadde møte mandag og har bedt meg formidle en krystallklar melding og det er at vi ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap igjen, sier han.

Hadia Tajik sier selv at hun er glad for tilliten og at hun er klar for toppverv igjen, hvis partiet vil ha henne, skriver NTB.

* Født 18. juli 1983 i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland.

* Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Har også bachelorgrad i journalistikk ved Høyskolen i Stavanger og mastergrad i menneskerettigheter fra Kingston University i London. Yrkesbakgrunn som journalist og skribent i Aftenposten, VG, Dagbladet og Stavanger Aftenblad. Hun har også utgitt flere bøker.

* En av to nestledere i Arbeiderpartiet fra 2015. Fungerte som eneste nestleder i perioden 2018–2019. Meddelte 6. mars 2022 sentralstyret i Ap at hun trekker seg fra vervet.

* Stortingsrepresentant for Rogaland siden 2017, og før det for Oslo 2009–2017. Første nestleder i finanskomiteen 2019–2021.

* Kulturminister 2012–2013.

* Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2006-2009, med avbrudd som fungerende politisk rådgiver i Justisdepartementet 2008–2009 og ved Statsministerens kontor i 2008.

* Medlem i sentralstyret i AUF 2008–2010. Politisk nestleder i AUF i Rogaland 2001–2003. Leder for Strand AUF 1999–2002.

* Hun ble utnevnt til arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen 14. oktober 2021. Trakk seg fra ministerposten onsdag 2. mars 2022 etter flere pendlerboligsaker.

