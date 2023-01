Væromslag gir strøsand-mangel og speilglatte skolegårder

Mandag morgen lå gatene speilblanke flere steder i Oslo. Samtidig gikk det en beskjed fra kommunen ut til skolene om at det ikke er strøsand nok til å strø flere av skolegårdene rundt omkring i byen.

– Det er riktig at det er mangel på strøsand. Vi har sendt ut beskjed til skolene i dag, sier Trond Borge Ottesen.

Han er mediekontakt i Oslobygg KF, som har ansvaret for Oslo kommunes skolebygg.

Ottesen forteller at Oslobygg har ulike virksomheter som på oppdrag for dem kjøper inn strøsingel.

– De jobber for fullt for å prøve å få tak i, men det er lite. Pukkverkene som produserer sliter, sier han.

Uventet problem

3. januar, som er første skoledag for mange elever etter juleferien, blir derfor en potensielt veldig glatt affære, og skolene er prisgitt hva enn de har igjen av strøsingel i strøkassene sine de nærmeste dagene.

At det er glatt, er ikke et ukjent fenomen for Oslobygg. At det derimot her helt skrapa for strøsingel, det har de ikke opplevd før.

– Nei, ikke på denne måten. Vi har en enorm portefølje med skolene i Oslo. Det vi er vant med på vinteren er enkelte steder som melder inn at det ikke er strødd godt nok. Da blir det avvik hos oss, også sender vi ut for å strø mer. Det kan skje. Men situasjonen som er nå, den er ikke vanlig, sier Ottesen.

At det er litt ekstraordinære omstendigheter, kan fungerende daglig leder i Franzefoss Pukk, Terje Markussen, bekrefte. Det er de som leverer strøsingel til Oslo-skolene. Han er derimot ikke helt enig i at det er produksjonen det står på, heller værgudene og kundenes krav.

– Vi har mer enn nok strøvarer på lager, men utfordringen er at hvis du skal ha 30.000 tonn strøsingel på lager, da blir det liggende ute. Med regnet og frosten som vi har hatt, da blir det én stykk stor isklump.

Winter legs wearing boots walking on snowy and sleet road Nå er det glatt flere steder i Oslo. Bildet er et illustrasjonsfoto. (Istock)

Oslobygg vil helst ha tørr strøsingel, men det som ligger i lagerteltene og ikke i naturens fryseboks, er øremerket kunder med spesialavtaler om tørre strøvarer.

– Men vi er i gang nå. Vi har ikke kjørt produksjon akkurat i romjula, ferieavvikling og så videre, men snart vil vi få fersk strøvare som er tørr og fin.

Ekte pukkvær

Det er nemlig ikke så lett å spå hvordan etterspørselen vil bli, kan Markussen fortelle.

– I fjor var det jevnt over fire-fem minus og tørt klima. Da solgte vi ikke strøsingel i det hele tatt. I år har vi hatt et par dager med væromslag i romjula. Da går det plutselig åtte til ti tusen tonn i løpet av tre dager. Så mye tørre varer har vi ikke liggende. Det har gått mer i romjula enn i hele fjor. Det sier litt om det plutselige behovet nå.

– Men dere kan ikke bruke en sånn tørkemaskin, er ikke det noe?

– Strøvarer har ikke akkurat høy pris per kilo. Vareverdien forsvarer ikke å skulle drive å tørke det. Det hadde gått an å kjøre det gjennom et asfaltverk, men det er ikke økonomisk forsvarlig. Da må noen betale for det, og det er det ikke mange som er villige til.

Ifølge Markussen er det altså ikke lenge igjen til skolegårdene kan strøs. Enn så lenge er den enes fall, noen andres grønne tall.

– Jeg stod selv her om dagen og så strøsingel renne ned sammen med smeltevannet. For oss som lever av å selge strøsingel er det jo et fantastisk vær. Pukkvær, som jeg kaller det.

