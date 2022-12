Kan bli vanskelige kjøreforhold helt fram til lørdag kveld

– På grunn av spesielle værforhold i området får vi meldinger om at flere biler opplever at det fryser på frontruten under kjøring og at biler stanser på E6 for å skrape ruter. Vær obs, skrev Øst politidistrikt på Twitter fredag ettermiddag.

Problemene skyldes tåke og frost.

– Det har vært frosttåke. Da jeg kjørte på jobben varierte det fra minus 10 til 15, så det fryser på i veidekket og på bilene. Defrosteranleggene på bilene greier ikke å ta unna det som kommer, uttalte operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Han sa også at de trodde det kunne bli verre utover kvelden.

– Hvis du ikke absolutt må ut å kjøre, bør du la bilen stå.

For bilistene som har problemer med ising på rutene, kom han med følgende råd:

– Vi ber alle ha defrosteranlegget på full guffe og sørge for at de har sikt til alle sider. Hvis ikke må de stoppe. Det er ikke å anbefale å stoppe opp på E6, men har du ikke sikt, så må du stoppe. Få på varmen i bilen, og ta heller av vinterklærne.

Problemene har vært spesielt store på Romerike, men også nedover i Østfold.

Vanskelig fram mot søndag

Prognosene viser at det blir mildere vær på lørdag og søndag.

– Det kan bli vanskelige kjøreforhold og problemer med is fram til lørdag kveld, sier Susana Reuder, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Hun understreker at det vil være store, lokale variasjoner.

På lørdag kommer temperaturen til å stige mot null grader.

– Vi får en gradvis overgang til mildere vær. På søndag viser prognosene ingen nedbør, og det vil antakelig bli bedre, sier Reuder.

Men på mandag kan det igjen komme nedbør, som igjen kan føre til vanskelige kjøreforhold.

[ Sier opp 120 ansatte før jul: – Fast ansatte blir sendt ut for å gå med lua i hånda ]

Forsinkelser i flytrafikken

Frosttåken skapte også problemer på Gardermoen fredag og førte til store flyforsinkelser. Men i kveld sier Avinor til NRK at trafikken begynner å normalisere seg.

– Det er ikke noen ytterligere forsinkelser ved Oslo Lufthavn enn følgeforsinkelser fra frosttåken tidligere i dag. Nå er det helt vanlig vinterdrift og litt snø, sier pressevakt Ylva Celius Trulsen i Avinor.

[ Raser mot nedleggelse av Ullevål sykehus: – Det blir mange, sinte folk og mye bråk ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen