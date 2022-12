Fredsprisvinneren: – Still Putin for retten

– Russland har sluppet unna med krigsforbrytelser i flere tiår, sa fredsprisvinner Oleksandra Matvijtsjuk under pressekonferansen for Nobels fredspris fredag.

På pressekonferansen deltok ukrainske Oleksandra Matvitsjuk fra Senter for sivile rettigheter, Jan Ratsjinskij fra Memorial og belarusiske Natallia Pintsjuk, som representerer den fengslede ektemannen Ales Bjaljatski.

Matvijtsjuk mener at årets fredspris gir en unik mulighet for menneskerettighetsforkjempere i Ukraina til omsider å bli hørt.

– Vi har mottatt fredsprisen under en blodig krig der Russland angriper skoler og sykehus, utfører mord, tortur, deportasjoner og andre forbrytelser mot sivile. I flere tiår ble menneskerettighetsforkjempere fra våre områder ikke hørt, sa Matvijtsjuk .

– Senteret for sivile rettigheter dokumenterer krigsforbrytelser i krigen som Russland startet i 2014. Russland vil bryte ned motstand og okkupere Ukraina gjennom å påføre sivilbefolkningen enorme lidelser. Alle disse grusomhetene dokumenterer vi, sa Matvijtsjuk.

F.v.: Oleksandra Matvijtsjuk, som representerer den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL), Jan Ratsjinskij, som representerer den russiske organisasjonen Memorial, og Natallia Pintsjuk, som representerer sin ektemann aktivisten Ales Bjaljatski fra Belarus, møter pressen på Nobelinstituttet i Oslo fredag. Bjaljatski, Memorial og CCL mottar Nobels fredspris for 2022 for sitt arbeid for menneskerettigheter i Belarus, Russland og Ukraina. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Dette skjer fordi Russland har fått begå begått krigsforbrytelser i andre land gjennom flere tiår, uten straff. De har aldri blitt stilt til ansvar for sine handlinger i Syria. Vi må bryte dette sirkelen av straffrihet. Vi må opprette et krigstribunal og stille Putin og Lukasjenko for retten, sa Matvijtsjuk, som la til:

– Jeg har ingen tvil om at Putin før eller senere vil bli stilt for en internasjonal domstol.

– Vi må etablere et krigstribunal nå.

Matvijtsjuk benyttet anledningen til å gi støtte til demonstrantene i Iran:

– Jeg vil legge til en ting: I mange land verden over akkurat nå er det mange som kjemper for frihet og demokrati. Jeg vil uttrykke min solidaritet med de tapre menn og kvinner i Iran. Kvinner står alltid i første rekke i kampen for frihet, sa Matvijtsjuk.

Ratsjinskij: – Min personlige sikkerhet er ikke viktig

Situasjonen for menneskerettsforkjempere i Russland er forferdelig, men de fortsetter arbeidet sitt, sa den russiske fredsprismottakeren Jan Ratsjinskij.

– Noen av dem som forsvarer menneskerettighetene i Russland, forfølges mens vi sitter her. Mange har sittet lenge i fengsel. Jeg tror dessverre ikke situasjonen vil bli bedre med det første, sier Ratsjinskij, som leder organisasjonen Memorial.

Han deltok fredag på pressekonferansen i Nobelinstituttet med de to andre prisvinnerne.

Ratsjinskij understreker at de som kjemper for menneskerettighetene, likevel ikke gir seg.

– Dette er ikke bare noe de vil selv, men noe som er nødvendig for samfunnet. Folk må beskyttes, og jeg tror ingen forbud kan stanse det arbeidet.

På spørsmål fra NTB om hva han tror om sin egen sikkerhet når ham kommer hjem til Russland, sier han at han ikke tenker noe særlig på det.

– Min personlige sikkerhet er ikke en viktig sak, sier Ratsjinskij.

Mannen i fengsel

Lørdag mottar han Nobels fredspris på vegne av Memorial, sammen med Oleksandra Matvijtsjuk, som leder ukrainske Senter for borgerrettigheter, og Natallia Pintsjuk, som tar imot prisen på vegne av belarusiske Ales Bjaljatski, som sitter i fengsel i hjemlandet.

– Min mann har vært i fengsel i nesten halvannet år. De gjør alt de kan for isolere ham og hindre ham i å kommunisere med omverdenen. Av alle Nobels fredsprisvinnere er han blant de få som er fengslet uten dom. Vi vet ikke dommen ennå. Han er isolert. Som dere vet fikk han ikke gi meg teksten sin til Nobeltalen. Han får ikke mine brev og jeg får ikke hans. Han får ikke motta brev fra utlandet. Men jeg tror han skjønner at folk verden over støtter han, sa Natalia Pintsjuk.





