Henrettelsen i Iran: – Vanvittig brutalitet

– Norge må kalle inn den iranske ambassadøren på teppet, fastslår generalsekretær for Amnesty International i Norge John Peder Egenæs.

Amnesty Norge har nå startet protestkampanje mot henrettelser av demonstranter i Iran. 12 personer er dømt til døden etter å ha deltatt i demonstrasjoner, og ytterligere 16 risikerer dødsstraff, tre av dem er mindreårige, ifølge Amnesty. Den første henrettelsen ble utført torsdag morgen. Da ble 32-årige Mohsen Shekari henrettet ved henging.

Norge har fordømt henrettelsen av demonstranten i Iran. «Vi oppfordrer Iran til å stanse bruk av dødsstraff og til å stanse undertrykking av grunnleggende rettigheter. Norge er imot all bruk av dødsstraff», het det i uttalelsen fra utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) torsdag.

Tyskland, Frankrike og Østerrike fordømte henrettelsen på det sterkeste i går. Fredag morgen melder nyhetsbyrået AFP fredag at Tyskland har innkalt Irans ambassadør på teppet etter henrettelsen.

Sjef i Amnesty Norge, John Peder Egenæs under markering til støtte for iranske kvinner foran Stortinget i Oslo. Iran slår ned på landsomfattende protester i kjølvannet av døden til 22 år gamle Mahsa Amini, som ble arrestert for brudd på landets strenge kleskodeks for kvinner. Mahsa Amini døde 16. september. (Javad Parsa)

John Peder Egenæs i Amnesty mener Norge nå må følge Tysklands eksempel.

– Vi er glad for at utenriksminister Anniken Huitfeldt har gått ut og fordømte henrettelsen av demonstranten i Iran. Men dette er ikke nok. Norske myndigheter må komme med konkrete reaksjoner overfor Iran. Flere unge mennesker står for tur for å bli henrettet de neste dagene. Dette kan vi ikke bare fordømme. Norge må kalle inn den iranske ambassadøren på teppet, sier Egenæs til Dagsavisen.

– Dette er skremmende

Amnesty Norge startet denne uka en underskriftskampanje der de blant annet krever at iranske myndigheter stopper henrettelsene og opphever dødsdommene. På få dager har over 12.000 signert kampanjen. Bare i løpet av en time fredag formiddag hadde ytterligere 500 signert.

Amnesty Norges generalsekretær John Peder Egenæs er forferdet over det iranske regimets framferd mot landets befolkning.

[ Demonstrant henrettet i Iran ]

– Vi ser en vanvittig brutalitet fra iranske myndigheter, sier Egenæs til Dagsavisen.

– Henrettelsene er det siste av en lang rekke brutale handlinger fra det iranske regimet mot folk som demonstrerer. Vi kan dokumentere flere hundre drap på demonstranter – de er blitt skutt i hodet eller slått i hjel.

– Vi har sett protestbevegelser bli slått ned tidligere både i Iran og andre land. Men dette savner sidestykke. Myndighetene møter protester med et bredt spekter av brutalitet, drap og henrettelser. Dette er noe av det verste vi har sett, sier Egenæs.

«Krig mot Gud»

Den henrettede 32-åringen Mohsen Shekari ble arrestert 25. september, beskyldt for å ha skadet en sikkerhetsvakt, og dømt til døden i den iranske revolusjonsretten for «krig mot Gud». En slektning av Shekari forteller til The Guardian at Shekari bar preg av tortur. Shekari deltok i demonstrasjonene som har spredt seg over hele Iran siden september, da 22-årige Mahsa Amini døde i politiets varetekt etter å ha gått på gaten uten hijab. Siden er minst 475 mennesker blitt drept i demonstrasjonene og over 18.000 er pågrepet, meldte NTB denne uka.

Bilde fra demonstrasjoner i Iran tidligere i høst, gjort tilgjengelig gjennom nyhetsbyrået AP (Associated Press/NTB/AP)

Iranske myndigheter varslet denne uka at dødsdommene ilagt etter demonstrasjonene vil bli fullbyrdet i nær framtid. De første dødsdommene falt i november.

– Høytstående myndighetspersoner i Iran ivrer for raske dødsdommer og raske henrettelser. Irans høyesterett bekrefter dødsdommene raskt. Dette er skremmende, sier Egenæs.

– Krefter i politiet og militæret tar til orde for offentlige henrettelser. Hensikten er å skremme folk bort fra gatene. Vi frykter at det vil komme dødsdommer på løpende bånd framover, sier Egenæs.

Torsdag kveld var det spontane protester utenfor Stortinget og den iranske ambassaden i Oslo.

– Det gir en tyngde til norske myndigheters reaksjoner hvis mange er med på protestene. Det viser iranske myndigheter at omverdenen ser det som skjer og reagerer, selv om Iran stenger ned Internett og kaster ut journalister. Amnesty har erfaring med at internasjonalt press har bremset denne typen handlinger fra iranske myndigheter, sier John Peder Egenæs til Dagsavisen.

[ SIGRID BONDE TUSVIK: Kjære Nobelprisvinnere... ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen