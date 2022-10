Republikaner sår tvil om amerikansk støtte til Ukraina: Cheney slår knallhardt tilbake

Republikaneren Liz Cheney har tatt kraftig til motmæle etter at Kevin McCarthy, leder for Republikanerne i Representantenes hus, uttalte at det kan bli aktuelt å kutte i hjelpen til Ukraina om partiet får flertall i mellomvalget.

Mellomvalget i USA avholdes 8. november.

Cheney kom med kritikken av sin partikollega under et arrangement ved Harvard University, skriver Newsweek.

– Skammelig

Ifølge nyhetsmagasinet spurte en student henne om USA har rett til å fremme og støtte demokrati rundt om i verden samtidig som demokratiet går i oppløsning i deres eget land.

Cheney svarte at USA må gjøre alt som er nødvendig for å støtte den ukrainske befolkningen når landet kjemper mot Russlands invasjon.

Så la hun til:

– Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg ble overrasket, men jeg synes det virkelig er skammelig at minoritetsleder McCarthy sa at hvis Republikanerne får tilbake flertallet, vil vi ikke fortsette å gi støtte til ukrainerne.

McCarty hadde samme dag sagt til Punchbowl News at Republikanerne ikke vil skrive ut «en blankosjekk» til Ukraina hvis de får flertall i mellomvalget.

Han antydet altså at det ikke er gitt at USA vil gi like mye bistand til Ukraina i tida framover. McCarthy viste til den økonomiske situasjonen i USA og at folk sliter som følge av lavkonjunktur.

– Frontlinjen

Til studentene understreket Cheney at krigen mellom Russland og Ukraina viser at demokratier må være bedre bevæpnet enn tyrannier for at de skal lykkes.

– Ukraina er frontlinjen i kampen for frihet. Og verden, ikke bare Amerika, har en forpliktelse til å sørge for at Ukraina vinner, sa Cheney.

NTB viste fredag til en sak i avisen Financial Times, der det går fram at lederen for det republikanske mindretallet i Senatet, Mitch McConnell, heller ikke er enig med partikollega McCarthy.

– Biden-regjeringen og våre allierte må gjøre mer for å skaffe til veie de verktøyene Ukraina trenger for å hindre den russiske aggresjonen, sa McConnell fredag.

Ifølge NTB er USA er med god margin den største bidragsyteren til Ukraina. Siden Russlands invasjon i februar, har landet bidratt med over 52 milliarder euro i militær, finansiell og humanitær hjelp, ifølge en oversikt fra det tyske Institute for The World Economy (IFW).

