FHI ber flere ta årets influensavaksine

– Det er ingen endringer i hvem som får anbefalt vaksinen, men i risikogruppene bør flere vaksinere seg og beskytte seg mot alvorlig influensa. Dette gjelder spesielt barna, der dekningen tidligere har vært veldig lav, forteller Kjersti Rydland.

Rydland leder influensavaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet.

For få barn får vaksinen

I fjor fikk under 10 prosent av barn med risikotilstander influensavaksinen ifølge vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Dette er langt under FHIs målsetning på 75 prosent. I rene tall betyr det at så mange som 50.000 barn i risikogruppene var ubeskyttet mot alvorlig influensa.

– De siste influensasesongenes milde utbrudd har ført til at befolkningen nå har en unormalt lav beskyttelse. Det betyr at flere kan bli syke i år, og da spesielt små barn som ikke har vært utsatt for influensa i det hele tatt. Hvor mange som blir alvorlig syke vil avhenge av hvilke virus som dominerer utbruddet.

– Flere kan bli syke av influensa denne sesongen, advarer Kjersti Rydland i FHI. (Simen Gald/FHI)

Hvert år utvikler influensavirusene nye varianter som krever tilpasning av vaksinen. Fjorårets vaksine hadde bare en moderat effekt mot viruset som dominerte i Norge, men Rydland mener likevel den var verdifull for de som trengte den.

– Når det gjelder beskyttelse mot alvorlig sykdom vil også en vaksine som ikke treffer helt kunne gi noe beskyttelse, selv om den ikke gir god beskyttelse mot å bli smittet, forklarer Rydland.

Rekordmange vaksinedoser i år

Det er ifølge FHI forhåndsbestilt 1.2 millioner doser i år, som er ny rekord. Dekningen i risikogruppene steg med ti prosentpoeng etter starten på koronapandemien, men det er stor variasjon mellom gruppene. Eldre over 65 år med kronisk sykdom er den eneste gruppen som når målsetningen på 75 prosent, mens bare 39 prosent av yngre mellom 18 og 64 år med kronisk sykdom tok vaksinen i fjor.

Nesten 1.6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

