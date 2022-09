Ekspert: – Omdømmet deres står på spill her

– Dette kaoset har de bygget opp selv. Det er en form for selvskading, sier Peggy Simcic Brønn til Dagsavisen.

Peggy Simcic Brønn, professor ved BI, er en av Norges fremste eksperter på omdømme. (Knut André Karlstad/;)

Hun er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges fremste forskere på omdømme.

– Bedriften Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta fronter, har ikke eksistert lenge nok til å ha noe omdømme, så den har heller ikke noe omdømme å tape. Men de tre kvinnenes omdømme er skadet. Den store feilen de gjorde, var å markedsføre skjønnhetsklinikken sin som et kvinnehelsetiltak. Men ingen av dem er leger. De driver med utseende, ikke helse. Selvsagt møtte de motbør, sier Simcic Brønn.

Massiv motbør, for å være eksakt. Kritikken har haglet, både på kronikkplass i alle de store mediene, i beste radiosendetid, og i sosiale medier. Kjendistrioens uttalelser om at «vi ønsket et sted som kan følge oss over tid, og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra rent a wreck» falt i skrinn jord.

Så også påstandene om at «de nyeste vitenskapelig dokumenterte behandlingene innen laserteknologi, rynkebehandling, anti-aging, mesoterapi, peelinger, muskelbygging og ikke-invasiv fettreduksjon» har noe som helst med kvinnehelse å gjøre.

– Jeg hater å gå løs på smarte, kule damer. Men nå er jeg jævlig skuffa. Hva skjedde, Vanessa, Synnøve og Pia? oppsummerte Dagsavisens kommentator, Selma Moren.

– Det fins alltid noen som hevder at all PR er god PR. Men omtale og reklame er ikke det same. I dette tilfellet har motstanden vært massiv. Jeg tviler på at de forventet så mye negativ omtale. Spørsmålet nå er hva de tre kjendisene velger å gjøre. De er alle tre medievante, og dyktige i det de egentlig driver med, altså skjønnhet, livsstil og skuespill. Her burde de legge seg flate og beklage. Innrømme at det med kvinnehelse kom feil ut, men at de ikke skjems av å hjelpe folk å forbedre utseendet sitt, og at de faktisk mener at kvinner har det bedre om de ser bedre ut. Ta bort helsebiten, og stå for det med skjønnhet, sier omdømmeprofessor Peggy Simcic Brønn.

