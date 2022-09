Prinsesse Catherines vakre gest til dronningen

Prinsessen av Wales var for anledningen iført helsvart med bredbremmet hatt og kort slør. Til det minimalistiske antrekket hadde hun valgt å bære et 3-raders perlekjede og ørepynt med perler og diamanter – alt sammen håndplukket fra dronning Elizabeths enorme, kongelige smykkeskrin. Perler var visstnok dronning Elizabeths favorittsmykker, og i viktoriatiden var de også symbolet for tårer. Som en rørende, meningsfull gest bar prinsesse Catherine nøyaktig de samme smykkene både i dronning Elizabeths og prins Philips 70-års bryllupsdag i 2017 og i prins Philips begravelse i fjor. Med andre ord – en rørende gest og symbol for at nå er sirkelen sluttet.

De samme smykkene ble blant annet brukt av prinsesse Diana ved et offentlig besøk i Nederland for mange år siden.

Korte slør

Dronning Camilla valgte hatt med kort slør og en en brosje med diamanter og safirer. Den stammer fra dronning Victorias diamantjubileum, og er åpenbart ett av Camillas favoritter. Hun har brukt den ved flere anledninger etter at hun giftet seg med Charles.

Dronning Elizabeths begravelse

Mange hadde spekulert i om den gamle tradisjonen for lange sørgeslør ville blitt plukket opp igjen i dronning Elizabeths begavelse. Det gjorde de ikke, både dronning Camilla og prinsesse Catherine bar hatter med korte slør. Kanskje skyldes det at kong Charles kan ha ønsket en nedtonet og mindre antikvarisk, overdådig stil for å rettferdiggjøre monarkiet som styreform, og sende signaler om at det bør være liv laga for å la makt gå i arv også i fremtiden.

State funeral and burial of Queen Elizabeth Dronning Camilla, prinsess Catherine, Meghan hertuginnen av Sussex, prins George og prinsesse Charlotte under begravelsen til dronning Elizabeth. (KAI PFAFFENBACH/Reuters)

[ Strenge kleskoder i dronning Elizabeths begravelse ]

Tøffe Anne

Ett av de kanskje sterkeste synene gjennom hele perioden etter dronningens død, er prinsesse Anne i militær uniform. Prinsessen bar uniformer både under selve begravelsen og alle markeringene siden dronningens død. Mange har lurt på hvorfor prinsessen bærer militær uniform og hvorfor hun innehar flere militære titler når hun aldri har tjent i militæret. Forklaringen er at prinsessen er høy beskytter for en rekke militære veldedighetsorganisasjoner.

Uniformer ble under begravelsen helt etter regelboka båret av både kong Charles og prins William. Siden verken prins Harry eller prins Andrew er tillatt å bære sine uniformer var de isteden iført sjakett, et tradisjonsrikt formelt antrekk for menn.

State funeral and burial of Queen Elizabeth Sterkt syn: prinsesse Anne, flankert av brødrene sine - iført uniform. (HANNAH MCKAY/Reuters)

Kongelig motehistorie

Kongelige sørgeklær har ikke alltid vært svarte. Dronning Elizabeths mor – i morderne tid mest omtalt som dronningmoren – gjorde sørgegarderoben om til et skikkelig fashion statement i 1938 da hun bar helhvitt under et offentlig besøk i Paris. Dronning Elizabeths bestemor, hertuginnen av Strathmore hadde nettopp dødd, og turen til Frankrike var dronningmorens første utenlandsbesøk siden Edward VII hadde abdisert. Med krigen truende i Europa ønsket hun å spre optimisme under dette vennskapsbesøket. Dermed fikk hun designet en hel sørgegarderobe i hvitt. Hvite sørgeklær er ofte sett fra gamle malerier fra middelalderen, men ingen hadde båret hvite sørgeklær siden dronning Mary av Skottland i 1560. Så denne klesmarkeringen bidro til å løfte dronningmoren opp til å bli nærmest et moteikon, selv i selveste Paris. Bildene av henne iført de vakre hvite kreasjonen ble foreviget på Buckingham Palace av Cecil Beaton, og er gått over i kongelig motehistorie.

[ Kong Charles har fått økt støtte fra folket ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen