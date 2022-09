Abida Rajas nye bok flyr ut av butikkene: – Måtte hastebestille nye eksemplarer

– Den har flydd ut av butikken og hatt veldig godt salg. Vi måtte hastebestille hundre nye eksemplarer i går, før det gikk tomt.

Det sier butikksjef for Ark Egertorget, Johanne Engstrøm Nistad, til Dagsavisen. Boka hun snakker om er den nye og ganske overraskende boka «Abida Raja: Frihetens øyeblikk», skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal. Nyheten om boka ble sluppet mandag, dagen før boka kunne kjøpes i butikk. Hos Ark Egertorget har de solgt 76 eksemplarer siden boka kom i hyllene tirsdag, noe butikksjefen mener er langt over hva som er vanlig for en nyutgivelse.

Bestiller tredjeopplag

Raymond Vik, Kommunikasjonssjef i J.M. Stenersens Forlag, skriver i en SMS til Dagsavisen at de bestilte 10.000 nye opplag i går og at de kommer til å bestille et tredje opplag i dag. Det første opplaget, som var på 7.000, gikk de tom for tirsdag klokken 22.00, samme dag som boka ble gitt ut.

– Antallet på tredjeopplaget er ikke 100 prosent spikret, men det blir mer enn 10.000, skriver Vik.

– Det er kanskje bare Jo Nesbø som har solgt mer i år, men den hadde folk ventet på. Denne boka var det ingen som visste om, påpeker butikksjef Nistad, og refererer til Nesbøs nyeste Harry Hole-bok «Blodmåne», som ble utgitt i august i år.

Abida Raja i bokhyllene hos Ark Egertorget. (Espen Rusdal)

Markedssjef i Norli, Caroline Heitmann, sier til Dagsavisen at de ikke går ut med konkrete salgstall for bøker, men bekrefter at interessen har vært enorm.

– Forlaget gikk jo tom i går kveld. Det er eksplosiv interesse for denne boka, sier hun.

Hos Deichmann bibliotek er det i skrivende stund 313 som har satt seg på venteliste for boka, men tallet blir stadig høyere.

