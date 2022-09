Abida Raja til NRK: – Det er den største feilen jeg har gjort

Hun er søsteren til forfatter, Venstre-politiker og tidligere kulturminister Abid Raja, som har skrevet den bestselgende boka «min skyld», som han vant bokhandlerprisen for i fjor. Tirsdag kunne boka kjøpes i butikkene, og onsdag snakker hun for første gang etter at boka kom ut. I et intervju med NRK svarer hun at «det har vært helt forferdelig» på spørsmålet om hun kan beskrive hvordan livet hennes har vært.

– Denne boka er mitt bidrag til at det skal skje endringer i samfunnet, sier Raja til NRK.

Vil hjelpe andre

Boka, som beskriver Abida Rajas historie om løsrivelse fra foreldrene og ektemannen hun ble giftet bort til, er skrevet av VG-journalist Håkon F. Høydal. Han møtte Raja for første gang i november 2015. Bokprosjektet ble planlagt året etter, og Høydal har gjennomført nærmere 50 lengre intervjuer med Raja.

Til NRK forteller hun at hun har vært veldig nervøs i utskrivelsesprosessen, men at hun er letta over at den nå er ute. Hun håper den kan hjelpe andre kvinner.

– Jeg vet at det er mange kvinner som lever liv som ligner mitt, og at jenter fremdeles blir giftet bort til menn de ikke elsker. Jeg ønsker sterkt at kvinner skal se at det er mulig og bryte ut. Jeg vet at prisen er høy, sier hun til NRK.

Uenig i innholdet

Eksmannen til Raja ble orientert om utgivelsen i på søndag, dagen før nyheten om den ble sluppet, og mottok også boka da. Etter politiets risikovurdering frarådet de forlaget og forfatteren å gjøre deler av familien hennes kjent med boka før publisering, slik man ofte gjør i biografiske bøker som involverer flere personer.

Advokat Javeed H. Shah svarer NRK skriftlig på vegne av eksmannen til Raja:

«Ifølge min klient har han levd i god tro om at Abida giftet seg av fri vilje slik hun selv uttrykte ovenfor han. Derfor er opplysningene om tvangsekteskap noe han ble kjent med først i 2020. Han viser her til et langt ekteskap med Abida, og deres fire barn.»

I boka skriver Raja at også barna hennes skal ha opplevd vold fra ulike familiemedlemmer, og sier til NRK at det er «den største feilen hun har gjort», at hun angrer på det og at hun skulle ønske hun kunne skru tiden tilbake.

Shah påpeker at det er en pågående etterforskning mot Rajas eksmann, og at hans klient frykter at boka skal påvirke utfallet av saken han nå står i. Eksmannen nekter straffskyld for partnervold og voldtektsanklager.

«Klienten min uttrykker lettelse for at Abida på et modig vis vedkjenner voldsutøvelse mot deres felles barn, noe han selv har blitt dømt for. Han uttrykker videre en frykt for at forskjeller i justispraksis basert på kjønn og fordommer kan virke imot han.»

Støtte fra bror

I et intervju med VG tidligere denne uka, sa Abid Raja, forfatterens bror, at søsteren har hans fulle støtte.

– Det er utrolig modig av henne å gi ut denne boken. Det krever et stort mot som pakistansk kvinne å fortelle om det hun har opplevd.

