Ap-politiker reagerer på deltid i Zara: – Ingen kan leve av å jobbe seks timer i uka

– Ingen kan leve av å jobbe seks timer i uka, sier stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap) til HK-Nytt.

Ap-politikeren er opprørt. Hun har lest artikkelen om den spanske butikkjeden som tilbyr kontrakter på seks timer i uka til nyansatte på hk-nytt.no. Sånn kan det ikke være i norsk arbeidsliv, slår Moflag fast.

– Varehandelen skal være en arbeidsplass hvor folk kan jobbe et helt arbeidsliv, ikke et sted med små deltidsstillinger tilpasset studenter, sier Ap-politikeren som er andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Zara-tillitsvalgte på Stortinget

En fredag i midten av august inviterte Tuva Moflag de tillitsvalgte fra Zara til Stortinget. Der fikk hun høre enda flere fra historier fra de butikkansattes hverdag, blant annet om Wildricht Nilsson. Hun har jobbet fire år i Zara i en deltidskontrakt, like lenge har hun bedt om en fulltidskontrakt.

Politikeren sitter igjen med spørsmålet: – Bryr ikke Zara seg om norsk lov?

Arbeidsmiljøloven sier at deltidsansatte har rett til en stilling ut fra det de har jobbet de siste tolv månedene. Og deltidsansatte har fortrinnsrett til å utvide sin arbeidstid når bedriften har behov for mer arbeidskraft, ifølge tariffavtalen mellom HK og Virke som gjelder i flere av Zara-butikkene.

Mangelen på arbeidskraft i Norge er rekordstor, melder Nav. Med det som bakteppe synes Ap-politikeren at det er ekstra rart at Zara bare tilbyr små deltidsstillinger.

– Jeg er imponert over at dere tar opp kampen mot klesgiganten. Jeg skal hjelpe dere så godt jeg kan, sier Moflag.

Ap: Loven vil hjelpe Zara-ansatte

Like før sommeren la regjeringen fram et lovforslag som skal gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å ansette personer i deltidsstillinger. I høst vedtar Stortinget trolig forslaget. Moflag mener loven vil være til hjelp for de Zara-ansatte og andre i samme situasjon.

– Med den nye loven må arbeidsgivere begrunne at de trenger folk i deltidsstillinger og de må drøfte det med tillitsvalgte. Loven gir tillitsvalgte et verktøy til å kjempe fram flere fulltidsstillinger, sier hun.

– Hvordan vil dere sørge for at spanske Zara følger loven om den vedtas?

– Zara må forholde seg norske lover og regler. Jeg vil gjerne sende en tydelig beskjed til det spanske selskapet og den finske HR-avdelingen om at regjeringen ønsker et arbeidsliv i Norge der ansatte har fulltidsstillinger, sier Moflag.

Zara-ledelsen holder til i Spania og HR-kontoret er i Finland, langt unna de ansatte på butikkgulvene og lagrene i filialene i Oslo, Sandvika, Kristiansand og Stavanger.

– Makta er flyttet langt fra de ansatte og tillitsvalgte. Vi mener at viktige beslutninger bør tas nær de ansatte og i samarbeid med tillitsvalgte, sier Ap-politikeren.

Ap heier på de tillitsvalgte

Tilbake på Stortinget forteller Alejandra Castro, hovedtillitsvalgt i Zara Karl Johan i Oslo, mer om de ansattes arbeidshverdag. Kleskjeden Zara har en høy andel utenlandske ansatte. Andelen fagorganiserte blant arbeidstakere med ikke etnisk norsk bakgrunn lavere enn i arbeidslivet for øvrig, ifølge Moflag.

– Dette er et problem. Samtidig er jeg glad for og stolt av at dere tar kampen. Jeg heier på dere, sier politikeren.

Castro og tillitsvalgte Wildricht Nilsson i Zara Bogstadveien var blant dem som møtte Moflag. De var glade for å få treffe en folkevalgt som forstår utfordringene de står i.

– Det var fint å snakke med en politiker som tok seg tid til å høre på oss. Det blir spennende å se hva vi kan få til sammen utover høsten, sa Castro etter møtet.

HK-Nytt har sendt en e-post til Inditex, som eier Zara, hvor vi ber selskapet kommentere politikerens spørsmål. Inditex har ikke svart på henvendelsen.

Dette sier loven

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.

Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

Kilde: Arbeidsmiljøloven § 14–3 og § 14–4.

