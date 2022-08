Tror begge pilotene sovnet rett før landing

Hendelsen skal ha funnet sted om bord på Ethiopian Airlines Boeing 727–800, som var på vei fra Khartoum i Sudan til den etiopiske hovedstaden Addis Abeba, skriver CNN – som viser til flynettstedet Aviation Herald i artikkelen.

Flyet skal ha holdt en marsjhøyde på 37.000 fot og gått på autopilot da flyet skulle lande Addis Abeba. Turen mellom de to byene tar normalt under to timer.

Kontrolltårnet på flyplassen skal gjentatte ganger ha forsøkt å få kontakt med personalet om bord da flyet nærmet seg, uten å lykkes.

Landet trygt

Da flyet passerte i stor høyde rett over flyplassen, ble det utløst en alarm i flyet. Etter dette skal flyet ha startet på nedstigningen, og det landet trygt 25 minutter senere i Addis Abeba.

Flyanalytikeren Alex Macheras har tvitret om hendelsen, som han mener er svært alvorlig. Han tror pilotene må ha vært utslitt, og legger til at det ikke er et nytt fenomen at piloter sovner og at det går på sikkerheten løs.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf — Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022

Hendelsen skjer bare måneder etter at piloter hos Southwest Airlines og Delta Air Lines advarte flyselskapenes ledere om at utmattelse blant piloter er et økende problem og at det utgjør en sikkerhetsrisiko, skriver CNN.

Sovnet over Frankrike

I mai meldte den italienske avisen Repubblica at en flykaptein hos ITA Airways hadde fått sparken etter at han angivelig skal ha sovnet på en flyging mellom New York og Roma.

Da flyet fløy gjennom fransk luftrom fikk ingen ved radarkontrollen kontakt på pilotene på over ti minutter etter gjentatte anrop. Franske myndigheter fryktet at flyet var kapret og forberedte seg på sende opp jagerfly.

Men det viste seg at det ikke var noen kapring. Flyselskapet ITA mener styrmannen hadde satt seg til å sove – etter avtale – og at kapteinen også hadde sovnet.

Flykapteinen selv nektet for at han sov, og skal ha hevdet at grunnen til at ingen fikk kontakt, skyldtes en feil i kommunikasjonssystemet.

Denne hendelsen utløste en ny debatt om arbeidssituasjonen til flygere, som mange mener er blitt tøffere på grunn av økt konkurranse.

Ethiopian Airlines opplyser i en pressemelding at pilotene saken gjelder er tatt ut av tjeneste mens etterforskning pågår, og at sikkerhet alltid har høyeste prioritet for selskapet, skriver BBC.

