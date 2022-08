Den alternative musikkopplevelsen på Øya

Det er vel trygt å si at det stort sett er musikken folk oppsøker Øyafestivalen for, men kanskje er det ikke alltid live-musikken eller de største artistene de er ute etter. På festivalens siste dag kunne programmet friste med noe så lokkende som Mariah Carey-karaoke med Silje Huleboer: Det vi trodde skulle være en karaoke for publikum, med flere på scenen og varierende grad av talent. Der tar vi selvkritikk, for hadde vi lest programmet nøyere, var denne karaoken kun Huleboers egne tolkning av Carey-låter, der hun sto på scenen med en mikrofon hun hadde pimpa opp med store fargerike diamanter, i ekte Carey-stil.

– Litt tekniske problemer er veldig vanlig i karaokeverden, sa hun innledningsvis, når høytallerne bydde på skrikende lyder. Om flere enn oss hadde misforstått programmet, eller om folk faktisk visste hva de kom til, er ikke sikkert å si, men gressletta foran bibliotekscenen i Tøyenparken fylte seg raskt opp med folk, klare for påfyll av en ekte popstjerne i norsk drakt.

Silje Huleboers Mariah Carey-karaoke på Biblioteket scenen. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Litt karaoke likevel

Til tross for at det kun er Huleboer selv som sto på scenen, nølte ikke de som hadde kommet for å se henne med å delta, så kanskje kan vi kalle det en slags karaoke likevel. Det er i hvert fall ingen tvil om at mange av de oppmøtte hadde et forhold til Carey, og Huleboer fikk stor applaus og jubel de gangene hun gikk inn for de virkelig høye tonene - og stilsikkert traff dem.

– Jeg vurderer å gjøre dette til en ekte sidejobb, sa Huleboer, mens hun løfter den glitrende mikrofonen av stativet, og gikk beskjedent av scenen.

Lydløs, høy russemusikk

Er du en av dem som har vært på festivalen hele uka, eller flere av dagene, har du kanskje lagt merke til at det også er mulig å syke ly fra livemusikken på en egen liten scene for Silent Disco. Der har det vært liv hver dag, også den siste dagen, hvor flere har samlet seg til tross for stekende sol og ingen skyggespotter. Med hodetelefoner som gir dem tre alternative kanaler, danser de til det som trolig er litt forskjellig musikk, i små danseringer som viser hvem av dem som er der sammen.

Når Dagsavisen er til stede, er det en tydelig favoritt blant kanalene, for teksten til russelåta «Disco Demolition» runger gjennom og overdøver alle eventuelle andre sanger de deltagende har på øret. Har du vært på Silent Disco før, vet du kanskje at det utenfra, for dem som ikke deltar, ser ganske merkelig ut. En gjeng som danser med store bevegelser og til tider synger av full hals, mens det tilsynelatende er helt stille rundt dem. Men det ser ut til at Silent Disco-fansen på Øya-festivalen koser seg nok til at det ikke er noe de gjør seg bevisst.

