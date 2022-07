Unge vet ikke at de blir filmet på jobb

LOs sommerpatrulje har besøkt unge arbeidstakere på jobb i hele landet i nesten førti år, og det er fortsatt behov for dem.

I år er patruljen ute for 37. gang for å informere unge om hvilke rettigheter de har i arbeidslivet.

– Det er mye jobb, men det også veldig givende, sier Joakim Silkoset til FriFagbevegelse.

Flere besøk og flere brudd

Ungdomssekretæren i LO Møre og Romsdal er ansvarlig for sommerpatruljen i fylket. I ti dager har de reist rundt til arbeidsplasser med unge sommervikarer og hørt hvordan de har det på sommerjobben.

Sommerjobb er ofte unges første møte med arbeidslivet og LOs sommerpatrulje vil bidra til å gjøre dette så trygt som mulig. Mer kunnskap om rettigheter og plikter gir et sikrere arbeidsforhold, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

– De aller fleste vi møter har det bra og trives med å være i jobb. Vi ser en gradvis økning over hele fylket at det er flere unge vikarer og nyansatte og at flere søker seg ut i jobb, og det er kjempebra!

Les også: 5 ting du må vite for ikke å bli utnytta i sommerjobben

Etter to år med unntakstilstand har patruljen i år besøkt flere bedrifter. Silkoset er glad for det, men påpeker at dette også kan ha bidratt til at pilene peker i feil retning.

I Møre og Romsdal har de sett en økning i brudd på arbeidsmiljøloven fra 53,5 prosent i 2021, til 54,3 prosent i 2022.

– Det vil ikke overraske meg om tallene er rødere i år enn tidligere fordi vi ikke fikk gjennomført full patrulje under pandemien. Men neste år har jeg troen på at det vil være mye bedre, smiler han.

Selv om det for det meste er veldig hyggelig å være med i sommerpatruljen, har det hendt at leder Joakim Silkoset og tidligere leder Iselin Blakkestad i Møre og Romsdal har hatt noen kjipe møter. Det er jo en grunn til at vi kommer tilbake hvert år, sier Blakkestad, som har vært med i ni år. (Guro Gulstuen Nordhagen)

I feil retning

Han forteller at de i år har sett en markant økning av arbeidsgivere ikke har informert de ansatte om kameraene i bygget på arbeidsplassen. Dette har nærmest doblet seg i antall brudd siden i fjor.

– Det har vært en økende trend de siste årene som gjelder dette med kameraovervåking. Uansett om kameraene er påskrudd eller ikke, så skal det informeres om at de er der, sier han.

Statistikken fra i fjor viser at dette er et av de bruddene de ser mest av. Likevel er det desidert flest tilfeller av ansatte som ikke vet hvem som er verneombud.

Dette skyldes ifølge Silkoset at mange arbeidsgivere ikke ser verdien i å ha verneombud.

Et verneombud har ansvar for helse, miljø og sikkerhet på jobb. Både fysisk og psykisk og er en tillitsperson de ansatte kan gå til med problemer som gjelder dette på jobb.

– Mange arbeidsgivere utnevner også seg selv som verneombud. Det er feil, for man kan ikke utnevne seg selv som tillitsperson, forteller Silkoset.

Lettelse og glede: Slik reagerer ungdom som får besøk av LOs sommerpatrulje

Christine Waagan (21) jobber på Dressmann og har det veldig bra på jobb. Hun synes det er bra at sommerpatruljen er ute og passer på at de unge arbeidstakerne fordi hun vet at ikke alle får det de har krav på. (Guro Gulstuen Nordhagen)

Ublide møter

Ute på patrulje møter gjengen i Møre og Romsdal unge arbeidstakere i hele fylket. Siste dag besøker de blant annet samtlige butikker og spisesteder på Alti kjøpesenter i Kristiansund.

Nesten alle tar imot patruljen blide og imøtekommende, men det er også noen få arbeidsgivere som ikke vil ha besøk. Dette er gjerne de samme år etter år. Likevel er det viktig for sommerpatruljen å vise at de er der.

– Vi spør alltid arbeidsgiver før vi snakker med de unge ansatte. Vi vil ha god relasjon til bedriftene og vil ha et åpent forhold. Men det er jo urovekkende at noen aldri vil ha oss der, og det kan nok være tegn på at ikke alt er helt bra, sier Iselin Blakkestad.

Hun og Jens Aklestad går gjennom spørreskjemaet med Christine Waagan (21) på Dressmann. Sjefen der er bare glad for at patruljen vil snakke med henne.

Waagan har det bra på jobben, og alt ser ut til å være på stell der. Hun mener det er bra at sommerpatruljen er ute, fordi hun vet at det ikke er alle som har det like bra på jobb.

– Jeg har opplevd i tidligere jobber at det er litt ymse. Men det var etter jeg begynte her at jeg forsto at ikke alt var like bra der jeg har jobbet tidligere, sier 21-åringen.

LOs Sommerpatrulje: Tøffe arbeidsvilkår for sommervikarene på Tusenfryd

Vil skape trygghet

Samtalene med unge arbeidstakere kan vare i alt fra få minutter til en time. Noen vet godt hvem sommerpatruljen er, mens andre verken har hørt om dem eller mye av det de snakker om. De aller fleste svarer gladelig, men det hender også at noen er engstelige for å snakke dem.

– Noen unge er ukomfortable eller uttrykker bekymring når vi kommer og prater med dem. Ofte er det et tegn på at det er noe der som ikke er som det skal. I disse tilfellene sender vi saken videre til forbundet som organiserer yrket i bedriften, sier Joakim Silkoset.

Alle slike saker blir fulgt opp, og han har ikke opplevd at en arbeidstaker har blitt hengt ut som følge av dette.

Han forteller videre at det er viktig for patruljen å trygge alle om at de ikke skal trenge å være redde for å fortelle dem noe.

Heldigvis opplever han ofte at tilliten øker underveis i samtalen.

– Så fort de føler seg trygge på oss og ser at vi er der for å se deres sak, så blir det lettere for dem å åpne seg om de problemene de eventuelt har på sin arbeidsplass. Det oppleves som at det kan være en lettelse for dem, sier han.

Butikksjef Lena Taftø på Sport Outlet synes bare det er bra at sommerpatruljen kommer på besøk og informerer både henne og en av de unge ansatte. (Guro Gulstuen Nordhagen)

Kunnskap løser mye

Etter å ha intervjuet en ung ansatt gir gjerne sommerpatruljen tilbakemelding til arbeidsgiver om det skulle være noe å ta tak i.

De aller fleste er villige til å ordne oppi det som ikke er som det skal være. LO er likevel bekymret for den negative utviklingen og ber om at både arbeidsgivere og politikere tar det på alvor.

– Selv om de fleste forteller at de har det bra på jobb, ser vi at det er mye slurv. Og i enkelte tilfeller mer systematisk utnytting av unge ansatte. Slik skal vi ikke ha det i arbeidslivet, sier Silkoset.

Sommerpatruljen ser at økning i antall brudd og mangel på kunnskap hos arbeidsgiverne henger sammen. Og en av patruljens viktigste oppgaver er like mye å informere som å avdekke brudd og feil.

På Alti møter de daglig leder Lena Taftø på Sport Outlet. Hun synes det er bra å få besøk av patruljen og at de passer på at alt er som det skal. At hun bør informere tydeligere om hvem som er verneombud, tar hun med et stort smil.

– Jeg har ingenting imot at de sier ifra om det, det er bare bra. Vi vil jo ha alt på stell, sier hun.

Gjengen i LOs sommerpatrulje i Møre og Romsdal avsluttet årets turné i Kristiansund. (Guro Gulstuen Nordhagen)

Fører til endring

Ungdomsrådgiver i LO og sjef for hele sommerpatruljen, Sindre Hornnes, er glad for å ha fått en skikkelig kickstart på det faglige ungdomsarbeidet i hele landet etter pandemien.

Helt siden 1985 har LOs sommerpatrulje besøkt unge i sommerjobb. Målet er å sørge for kunnskap om arbeidslivets spilleregler og å sikre unge et godt møte med arbeidslivet. I år har rundt 400 unge tillitsvalgte besøkt flere tusen arbeidsplasser over hele landet.

– Det er veldig givende når vi løser utfordringer som unge står i på arbeidsplassen. Samtidig unner vi alle andre den tryggheten vi selv kjenner på som medlem av fagforeningen. Vi ser at flere velger å melde seg inn, blir en del av fellesskapet på arbeidsplassen og dermed blir med i kampen for mer rettferdighet i arbeidslivet, sier han.

Selv om de fleste forteller at de har det bra på jobb, ser patruljen at det er mye slurv. Og i enkelte tilfeller mer systematisk utnytting av unge ansatte, ifølge Hornnes.

– Slik skal vi ikke ha det i arbeidslivet. Heldigvis tar flere arbeidsgivere tak i det som ikke er som det skal være da vi påpeker det, sier han.