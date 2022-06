Her får ikke kvinner lenger bruke «burkini»

Fram til tirsdag kunne kvinner i Grenoble dekke seg til som de selv ville i offentlige svømmehaller. Dette er det nå slutt på i den franske byen, melder The Guardian og andre medier.

Vedtaket kom fra Høyesterett i forvaltningssaker i Frankrike, Conseil d’Etat, den 21. juni 2022. Dette vedtaket opprettholder en tidligere kjennelse fra en lavere domstol.

– De nye prosedyrereglene for de offentlige svømmehallene i Grenoble påvirker (...) den offentlige tjenestens riktige funksjon, og undergraver likebehandlingen av brukere, slik at nøytraliteten til offentlige tjenester blir kompromittert, het det i retten.

Byrådet i Grenoble stemte for å tillate fortsatt bruk av burkini 16. mai i år, noe som resulterte i protester fra konservative og høyreekstreme politikere.

– En seier for «separatisme»-loven vår, for sekularismen og fremfor alt for republikken, sa Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin etter dagens kjennelse.

---

Dette er en burkini:

En badedrakt for kvinner, utviklet av firmaet til libanesisk-australske Aheda Zanetti

Navnet er en blanding av burka og bikini

Polyesterdrakten dekker alt utenom ansikt, hender og føtter, i tråd med tradisjonelle muslimske regler for ærbarhet og anstendighet

---