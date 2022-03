NÅ: Tre sentrale direktører i Utdanningsetaten har sagt opp i løpet av én uke

Dagsavisen kommer tilbake med mer.

Én uke før Utdanningsetatens direktør Marte Gerhardsen skal levere sitt endelige svar til Arbeidstilsynet på hvordan etaten skal sikre ansatte i Osloskolen tilstrekkelig opplæring og forebygging av vold og trusler om vold på arbeidsplassen, har HR-direktør Maria Louise Ruiz Retamar sagt opp sin stilling.

Det samme gjorde direktøren i «Divisjon organisasjonsutvikling og fellestjenester», Vidar Lødrup i går. Lødrup sitter i dag også i Marte Gerhardsens toppledergruppe som består av fem direktører i tillegg til Gerhardsen selv. Etter det Dagsavisen kjenner til er Lødrup ute allerede 20 mars, og vil gå over i ny jobb i Statped.

Lødrup er nå den tredje av fem direktører som forlater Marte Gerhardsens toppledergruppe i løpet av de to siste årene. Dagsavisen har vært i kontakt med Lødrup, men han ønsker ikke å kommentere at han slutter i jobben.

- Ingen påvirkning

Fra før har Margaret Westgaard, tidligere divisjonsdirektør med ansvar for kompetanseutvikling og elevrettigheter, sluttet i sin stilling. Hun satt også i toppledergruppa og jobber i dag som avdelingsdirektør under den nye divisjonsdirektøren Marianne Stenberg.

Også en annen divisjonsdirektør i toppledergruppa - med ansvar for videregående skoler, fagopplæring og voksenopplæring, Pia Elverhøy, har sluttet.

I tillegg til dette ble det i går også klart at Ian Porter, seksjonssjef utvikling og fungerende IKT-direktør i Utdanningsetaten, slutter.

Dagsavisen har vært i kontakt med Utdanningsetaten, og direktør Marte Gerhardsen svarer foreløpig dette i en e-post, men vil utdype senere i dag:

«Vidar Lødrup, Marisa Retamar og Ian Porter har fått nye jobber og slutter derfor hos oss. Det har ingen påvirkning på vårt arbeid med vold og trusler, og lukking av avvikene fra Arbeidstilsynet. Maria Retamar er sentral i arbeidet med Arbeidstilsynet, og hun er hos oss frem til juni. Jeg er glad for den viktige innsatsen de har gjort for Oslo-skolen gjennom en spesiell tid og ønsker dem lykke til videre»

Uheldig

Dag Martin Vikheim er en av hovedverneombudene i Utdanningsetaten, og mener særlig timingen på HR-direktørens avgang er uheldig:

– Retamar har vært og er en nøkkelperson i arbeidet med å lukke det omfattende avviket fra Arbeidstilsynet innen fristen 15. mars. Timingen på hennes avgang er utvilsomt lite heldig for det viktige arbeidet med å gi ansatte i Osloskolen et trygt og godt arbeidsmiljø.

– Vold og trusler om vold er en stor bransjeutfordring som trenger langsiktig arbeid for å løses. Etter vernetjenestens mening har Retamar hatt en viktig og god innfallsvinkel til dette arbeidet. Det vil ta tid for en ny HR-sjef å orientere seg i dette som er et komplisert terreng. Jeg frykter et «set back» for framdriften i arbeidet med å gi de ansatte en trygg og god arbeidsplass, sier etatshovedverneombud Dag Martin Vikheim.

Også direktør Vidar Lødrup har vært viktig i arbeidet med de ansattes arbeidsmiljø som leder av arbeidsmiljøutvalg (AMU) i Utdanningsetaten, der dialog med tillitsvalgte og partene i organisasjonen har stått sentralt.

Vikheim var ikke kjent med direktørenes avgang før Dagsavisen tok kontakt, og sier dette i en kommentar:

- Jeg synes kanskje det hadde vært mer naturlig å bli orientert om dette av direktør Marte Gerhardsen, enn av Dagsavisens journalist.

