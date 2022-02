Her blir ukrainske Viktoria gjenforent med kjæresten i Oslo

Nylig kunne Dagsavisen fortelle om ukrainske Viktoria som var fast i Mariupol i sørøst-Ukraina, ved den russiske grensen, og om hennes norske forlovede Fredrik Schei som satt fortvilet hjemme i Norge. Han har hele tiden krysset fingrene for å få sin kjære til Oslo. Nå er hun kommet, og gjensynsgleden var enorm da en sliten men lykkelig Viktoria steg av flyet fra Krakow på Gardermoen.

– Det har vært en lang og slitsom reise, men jeg er mest av alt lykkelig og glad for å ha kommet hit, sier Viktoria.

Det har vært en lang og slitsom reise, men jeg er mest av alt lykkelig og glad — Viktoria

– Jeg er så takknemlig for all støtten som vises for oss fra Norge og hele verden. Vi føler at vi ikke står alene. Og jeg vil takke for for all hjelpen som sendes, penger, våpen, ulltepper, mat og drikke og alle sanksjoner. Det setter vi ufattelig pris på.

Fredrik Schei er også lette og veldig lykkelig over å kunne holde rundt Viktoria igjen.

– Det er en stor glede og en lettelse å endelig ha henne her, sier Fredrik Schei og legger en arm rundt Viktoria.

– Det er så godt å vite at hun nå er her og i god behold, og at det gikk så greit å komme inn i landet uten noe om og men.

Ukraina Gjensynsglede: Fredrik Schei kunne hente forloveden Viktoria på Gardermoen 28. februar (Hilde Unosen )

I Mariupol

Fram til januar i år var Viktoria i Oslo på turistvisum for å være sammen med kjæresten. Men 4. januar gikk turistvisumet hennes ut og hun måtte reise tilbake til sin hjemby Mariupol, en havneby som ligger 12 mil fra Donetsk. Forrige uke snakket hun med Dagsavisen på telefon fra hjembyen:

– I dag har det vært forholdsvis rolig her, men vi har tilfluktsrom å søke til som gir en viss trygghet. Byen er full av militære, og hele situasjonen føles helt uvirkelig og veldig skremmende, uttalte Viktoria.

Det har også vært kamper i andre ukrainske byer, som her i Kharkiv:

[ Forrige uke snakket Viktoria med Dagsavisen på telefon fra Ukraina ]

– I går var det mulig å ta tog ut herfra sent på kvelden, ellers er vi ganske fast. Vi lever hele tiden i beredskap, har nøkler til tilfluktsrommet og har sagt til alle rundt her om å ringe oss om de har behov for sikkerhet. Selvfølgelig er jeg redd, men det er ikke like ille her som i Kiev akkurat nå.

Ukraina Det har vært noen tøffe døgn men nå er Viktoria og Fredrik endelig gjenforent. (Hilde Unosen)

Fly fra Krakow

Samme dag kunne Fredrik melde at hun hadde klart å komme seg med et tog til Lviv. Og mandag fikk vi vite at hun hadde kommet seg til flyplassen i Krakow.

«Flyet til Oslo går 13.45. Politiet sa i morges at de slipper inn alle fra Ukraina, uavhengig av visumstatus. Veldig, veldig glad og lettet!» skrev Fredrik på messenger. I dag kunne han fortelle at reisen Viktoria har gjennomført etter forholdene har gått greit men at det har vært en slitsom tur.

Det har vært tre døgn med veldig lite søvn. — Fredrik Schei

– Det har vært tre døgn med veldig lite søvn. Togreisen fra Mariupol til Lviv tok 24 timer, det gikk litt omveier og mange kryssende jernbanespor så derfor tok det litt tid. Deretter brukte hun ytterligere ett døgn i en buss fra Lviv til grensen. Det er bare 30 kilometer, men en kø av tusenvis av flyktninger som skulle passere gjennom en trang grensekontroll gjorde at det nærmest sto stille. Og deretter bar det videre til flyplassen i Krakow, sier Fredrik Schei.

Bekymret for Ukraina

Viktoria har fortalt Fredrik at hun syns det er både godt og samtidig vanskelig å forlate venner og familie i Ukraina i en så vanskelig og presset situasjon.

– Det er en vanskelig situasjon der hjemme som jeg vet hun kjenner på. En blanding av sinne, stolthet over landet og motstanden de yter og samtidig stor bekymring for familie og venner og hva som skal skje framover med befolkningen, sier Fredrik Schei.

– Å reise fra noen kan også være tøft å tenke på?

– Ja, og det vet jeg hun tenker på. Venner som blir igjen for å slåss, både kvinner og menn. Men dette er folk med militær trening. Å kaste seg inn i en slik kamp uten militær trening, det er bare fåfengt og da er det bedre å komme seg i sikkerhet. Men vi ble begge skikkelig glade da vi fikk høre at også Norge nå har besluttet å bistå Ukraina med våpen. Det kommer sent men godt. Og at alle flyktninger fra Ukraina slipper inn i Norge uten noe om og men. Det kom også litt sent, men vi er veldig glade for det, sier Fredrik Schei.

[ Krigen kan true Putin ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen