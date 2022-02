Tinder i trøbbel – for hvem betaler hva?

– Jeg kan kategorisk avvise at vi baserer prisen vår på kjønn, seksuell legning eller etnisitet, sier Laura Wilkinson-Rea, som er Tinders nordiske kommunikasjonssjef, til SVT.

Verdens mest populære datingapp, Tinder, er i hardt vær etter at det har kommet for en dag at appen tar ulikt betalt av ulike kunder – selv om de mottar nøyaktig samme tjeneste.

Tolvgangen

Ifølge SVT har den ideelle organisasjonen Sveriges Konsumenter gransket Tinders prismodell.

Tinder kaller selv prismodellen sin «hyperindividtilpasset», men undersøkelsene Sveriges Konsumenter utførte, ser ut til å konkludere med at tilpassingen først og fremst går ut på å ta mer betalt av noen kunder enn av andre.

Forskingen deres, som ble utført i samarbeid med studenter fra Södertörn høyskole, viser at premiumtjenesten Tinder Plus tilbys til 36 ulike priser. De som betalte minst, betalte 30 svenske kroner i måneden, mens de som betalte mest, måtte ut med over tolv ganger så mye – hele 369 svenske kroner. Brukerne har imidlertid ikke muligheten til å sammenligne sin pris med andre.

Likt i andre land

Ifølge SVT har lignende undersøkelser i andre land, kommet til lignende resultat. Noen betaler mer enn andre.

Tinder nekter imidlertid å røpe hvem. Det mener Svenske Konsumenter er et problem:

– Om selskap får lov til å gjemme individuelt tilpassede priser bak komplekse algoritmer, blir det umulig å oppdage eventuell diskriminering. At vi ikke klarer å lure ut hvordan de setter prisene, viser hvor ikke-transparent det er, sier Sinan Akdag, som er digital ekspert ved Svenske Konsumenter, til SVT.

Ungdomsrabatt

Tinders nordiske kommunikasjonssjef, Laura Wilkinson-Rea, kaller kritikken «frustrerende», men lover at Tinder ikke diskriminerer basert på kjønn, legning eller etnisitet.

– Vi har fortsatt rabatter for yngre medlemmer i en del land, men disse forsvinner i neste kvartal. Rapporter som denne tar ikke hensyn til ulike kampanjer, sier hun til SVT.

Sveriges Konsumenter er ikke overbeviste, og ønsker at Tinders prispolitikk skal granskes av svenske Diskrimineringsombudsmannen, personvernmyndighetene og Forbrukerombudet.

