Disse får ikke registrert vaksinen i Norge. Ewelina er en av dem.

– Jeg vil helst ta tredje dose i Norge, fordi jeg vil ikke reise i nærmeste framtid, sier Ewelina Malisiewicz.

Hun tok første og andre dose i hjemlandet Polen, men bor i Norge. På statistikken over vaksinerte, og på Helse-Norge står hun derimot oppført som uvaksinert. Hun har EUs vaksinepass og kan reise inn og ut av Norge.

Ifølge norske helsemyndigheter behøver ikke Ewelina eller andre med EUs vaksinepass å etterregistrere vaksinestatusen sin i Norge, og norske helsetjenester er heller ikke pliktig til å gjøre det.

Men etter å ha opplevd forvirring på grensa fordi hun ikke hadde norsk vaksinepass, ønsket Ewelina Malisiewicz ønsket likevel å etterregistrere vaksinasjonen sin i Norge hos fastlegen i sommer. Men fastlegen fikk det ikke til, og Malisiewicz lot det vente. Da hun igjen leste overskrifter i avisene om at polakker i Norge er den største gruppen av uvaksinerte, ønsket hun på nytt å bli registrert som vaksinert. Per i dag regnes hun som en av de uvaksinerte i Norge, på tross av at hun er dobbeltvaksinert.

Ewelina Malisiewicz fikk begge vaksinedosene sine i Polen. (Privat )

Ønsket raskere vaksinering

I motsetning til flere andre steder, er det er gratis å etterregistrere vaksiner tatt i utlandet på alle vaksinesentrene i Oslo, inkludert vaksinebussen.

- Vi oppfordrer alle som har tatt vaksinen i utlandet til å etterregistrere så vi kan få en best mulig oversikt over vaksinasjonsstatusen til befolkningen, sier vaksinekoordinator i Oslo, Tina Arnesen.

Da Norge vaksinerte de eldste i befolkningen, var flere land som Polen og Litauen kommet lenger i vaksineringen av befolkningen, og flere polske statsborgere som bor i Norge reiste derfor til hjemlandene for å fremskynde vaksineringen sier Edith Stylo, leder for Polonia kulturhus og redaktør for den polske webportalen polonia.no.

– Jeg kjenner mange i vår organisasjon som ikke har fått etterregistrert vaksinasjonen sin i Norge. De reiste til Polen for å fremskynde vaksineringen, og brukte sommeren på å vaksinere seg og sine. Likevel måtte mange på karantenehotell da de kom tilbake, og nå får de ikke etterregistrert vaksinasjonsstatus i Norge, sier Stylo.

Det nasjonale registeret for vaksinert heter SYSVAK, og det er denne databasen Folkehelseinstituttet bruker til å lage statistikk over vaksinerte- og uvaksinerte. Her står kun 40 prosent av den norske befolkningen født i Polen oppført som vaksinert med to doser. Personer født i EU-landene Litauen og Romania står også kun oppført med rundt 40 prosent av befolkningen med to vaksinedoser. Befolkningen født i Polen, er også den største innvandrergruppen i Norge.

Ulik pris

Ser man på antall vaksinerte er det for eksempel like mange dobbeltvaksinerte født i Polen som dobbeltvaksinerte født i Sverige, og de utgjør flere enn de dobbeltvaksinerte født i Somalia og Syria til sammen. Likevel er omtrent 60 prosent av den polske befolkningen oppført som uvaksinerte. For mange av dem stemmer dette, men flere, som Ewelina Malisiewicz står feilaktig oppført på lista. Folkehelseinstituttet har ikke oversikt over hvor mange dette gjelder.

– Det er ingen automatikk i at koronavaksiner som blir satt i utlandet, blir etterregistrert i SYSVAK, heller ikke for de som har et koronasertifikat fra EU/ EØS. Personer som ønsker dette må selv ta kontakt med helsetjeneste i Norge for hjelp til etterregistrering, sier seniorrådgiver Evy Dvergsdal ved FHI.

Det var først 16. juni i år at det ble vedtatt at koronavaksiner som er satt utenfor Norge, kan etterregistreres i SYSVAK i henhold til kravene som gjelder. Dette er blant annet at vaksinen er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen har norsk fødselsnummer eller d-nummer. Ifølge Folkehelseinstituttet må etterregistreringen betales av den enkelte innbygger, og prisene varierer fra aktør til aktør.

Etterregistreringen kan gjøres av fastlege, kommunehelsetjenesten eller av private aktører.

– Det er meldt om at kostnaden for å få koronavaksiner etterregistrert i SYSVAK for noen utgjør en barriere -spesielt dersom personen har koronasertifikat fra et annet EU/ EØS-land. Det er til vurdering om det bør gjøres tiltak som øker graden av etterregistrering for personer vaksinert i utlandet som bor og oppholder seg i Norge, sier Dvergsdal ved FHI.

Flere over 45 år har fått sin tredje dose med vaksine i romjula. Her fra Bærum vaksinesenter på Rud. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Heksejakt

– Egentlig så var det ikke så stort problem for meg, at jeg står oppført som uvaksinert. Så lenge jeg har EUs vaksinepass så spiller det ingen rolle, sier Ewelina Malisiewicz.

– Men jeg er bare skuffet over heksejakten i mediene på hvem som har skylda, og det føles som om vi hele tiden leter etter en syndebukk. Det gjør det veldig skummelt for innvandrere som meg selv å bo i et land hvor vi ikke kan bli enige om at vi alle er påvirket av denne situasjonen. Det er veldig tungt for oss å være lenge borte fra familien vår i hjemlandet. Vi gjør alt vi kan for å forhindre smitte, og jeg er også oppgitt over de uvaksinerte. Men, jeg synes ikke det nytter å legge skylda på noen. Jeg savner solidariteten, og den synes jeg egentlig vi har pleid å ha i Norge.

– Først var det hyttefolket, så svenskene, og nå er det polske folk sin skyld.

Mannen hennes fikk etterregistrert vaksinestatusen sin da han tok kontakt med fastlegen sin i sommer.

– Det er nok fordi legen min som mange andre leger er overbelastet. Legen min er veldig flink, så jeg er sikker på at hvis systemet var enklere så hadde det nok vært ordnet, sier Malisiewicz.

Ifølge Legeforeningen er utfordringer med etterregistrering en kjent problemstilling, og det samme gjelder registrering av koronasykdom gjennomgått i u-landet. Som regel må personer med koronasykdom gjennomgått i utlandet ta doser av vaksinen for å bli fullvaksinert i Norge.

– Det er ikke alltid enkelt å vurdere hva som er troverdig skriftlig dokumentasjon på satt vaksine og noen sliter med at det ikke er batchnummer. Det er kanskje ikke like kjent for alle at dette kan løses ved å skrive «NA» i det feltet. De registreres med en egen kode (UTL) og det er ikke mulig å gjøre dette gjennom f.eks. sysvak-nett som apotek, sykehus og andre brukere for registrering av vaksiner. Dette er ikke helt enkelt, men det er altså to ulike registreringsløsninger: SYSVAK og SYSVAK-nett, sier Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin.

Et annet problem har vært registrering av de som ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer, i slutten av november kom en løsning for dette. Nå utsteder Helfo vaksinasjonssertifikat og sender skriftlig brev.

