Helsebyråd Robert Steen: Vil at alle skal få tilgang til gratis hjemmetest

– Det kan ikke være størrelsen på lommeboka som skal avgjøre om du får testet deg, fastslår Oslos helsebyråd Robert Steen overfor Dagsavisen.

Den nye bølgen av koronasmitte fører til sprengt testkapasitet i Oslo og andre store byer. Samtidig er det strenge kriterier for utdeling av gratis hjemmetester. Kostbare tester kan skape et klasseskille mellom de som har råd til å teste seg og ikke, mente stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, i Dagsavisen denne uka.

– Det er så dyrt for hurtigtester på apotekene at det blir en stor utgift for familiene. Det er ikke alle som har råd til det. Da må vi sørge for at kommunene har flere selvtester. Det kan ikke være sånn at det er om du har råd eller ikke som bestemmer om du faktisk får testet deg. Sånn er det i dag, sa stortingsrepresentant for Rødt Seher Aydar til Dagsavisen.

Nå svarer helsebyråd Robert Steen (Ap) at han ønsker å gi alle Oslos innbyggere tilgang til gratis hjemmetester, og at kommunen jobber med å skaffe nok tester.

«Såfremt det er god tilgang på selvtester, ønsker vi at de deles ut gratis til alle som trenger det» kommenterer helsebyråd Robert Steen, via byrådsavdelingens kommunikasjonsenhet.

«At folk som mistenker smitte eller har symptomer tester seg, er fortsatt ekstremt viktig for å oppdage og kontrollere smitten. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få tilgang til flere selvtester, slik at disse etter hvert kan deles ut gratis til en større del av befolkningen. Inntil videre må vi prioritere» understreker helsebyråden.

Gratis også for førsteklassingene

I Oslo gis gratis hjemmetester til nærkontakter av smittede som har fått SMS fra smittesporingsteam. I tillegg gis gratis hjemmetest til enkelte grupper som helsepersonell og skolebarn. Nå vil gratistester også gis til de yngste skolebarna, melder helsebyråden:

«Kommunen deler ut hurtigtester til elever på skolene 5.–10. klasse. I løpet av denne uka utvides dette til også å omfatte 1.- 4. klasse».

Alternativet for å teste seg for koronavirus hjemme, er hurtigtester fra apotekene, som koster rundt 100 kroner stykket. På det meste har apotekene solgt 600.000 hjemmetester i uka. Apotekene har i perioder vært utsolgt for hurtigtester. Men kjeden Apotek1 meldte til Dagsavisen at de denne uka har fått nye leveranser av hurtigtester som distribueres til apotekene.

«Jeg skulle veldig gjerne hatt flere hjemmetester å dele ut gratis, men akkurat nå er det ikke nok hurtigtester i Norge til at vi kan gjøre det» forklarer helsebyråd Robert Steen.

«Når nå regjeringen har bestemt at de skal kjøpe inn langt flere hjemmetester og fordele til kommunene, så mener jeg at vi i Norge bør få til en ordning der vi deler ut flest mulig gratis. Det kan ikke være størrelsen på lommeboka som skal avgjøre om du får testet deg. Man kan altså få utdelt test gratis på testsentrene i dag, men jeg ønsker at dette skal bli mer omfattende» understreker helsebyråden.

Ti millioner tester kommer

Kommunen har denne uka har delt ut 700.000 hjemmetester, opplyser fungerende kommuneoverlege i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, til Dagsavisen.

«Helsedirektoratet har kjøpt ti millioner tester som skal bli fordelt ut til kommunene i løpet av desember. Samtidig jobbes det med å få flere for 2022» forteller Lindboe.

«Oslo kommune har behov for et stort antall hurtigtester nå. Behovet er større enn det kommunen har tilgang til. Det er derfor per i dag ikke mulig å levere fritt ut til alle» kommenterer helsebyråd Robert Steen.

«Vi jobber for å øke tilgangen til tester for alle som trenger det. Oslo kommune har gått til anskaffelse av 600.000 ekstra tester i desember, og vi vil og få flere i januar. Dette kommer i tillegg til testene vi får tildelt fra Helsedirektoratet» skriver helsebyråden til Dagsavisen.

«Selv om vi har stor pågang av folk som vil teste seg nå, så er det flere teststasjoner som fremdeles tilbyr drop-in. Vi har også noen mobile teststasjoner i bydelene for å sikre god tilgang for de som ønsker å teste seg» understreker helsebyråden.

