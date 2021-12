Oslo får 130.000 vaksinedoser neste uke

Det viser en fersk oversikt fra FHI, skriver Avisa Oslo.

Neste uke får Oslo 128.126 oppfriskningsdoser (31.326 Pfizer/96.800 Moderna).

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, sier til VG at det er mindre interesse for å ta vaksinen i romjulen og like før jul, men han oppfordrer alle som får tilbud om boosterdose, til å bestille time i romjulen.

Ifølge Steen oppgir flere av dem som ikke vil møte til vaksinetimen i juletiden, at de er bekymret for å få bivirkninger. Det mener helsebyråden at de ikke har tid til.

– Vi må holde trykket oppe gjennom romjulen.

I påsken droppet flere vaksinetimen for å dra på fjellet.

