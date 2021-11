Den nye tyske regjeringen vil legalisere cannabis

Siden det tyske valget i september har sosialdemokratenes leder Olaf Scholz (SPD) vært i regjeringsforhandlinger med De Grønne og liberale Det frie demokratiske parti (FDP). Målet er å danne en ny tysk regjering innen 6. desember.

Den dagen nærmer seg med stormskritt, og en regjeringsplattform er nært ferdigstillelse. Nå melder den tyske storavisa Der Spiegel at et viktig punkt i denne plattformen blir legalisering av bruk og omsetning av cannabis i Tyskland. I dag er bruk av cannabis lovlig i Tyskland, mens besittelse, kjøp og salg er forbudt. Bruk av medisinsk cannabis har vært lovlig i flere år, men dette forslaget omfatter også såkalt rekreasjonsbruk.

– Vi vil tillate kontrollert tilgang til cannabis for voksne gjennom lisensierte utsalg, heter det i et notat fra en arbeidsgruppe bestående av de tre partiene som avisa har fått innsyn i.

– Stor betydning

Hensikten er både å få bukt med narkotikarelatert kriminalitet, men særlig at man gjennom statlig lisensiert salg over disk kan få kontroll i hva som faktisk selges og sørge for at det ikke er enda farligere tilsetningsstoffer i cannabisproduktene. Samtidig som den nye tyske regjeringen vil deregulere cannabis vil de også stramme til regelverket for reklame for både alkoholprodukter, nikotinholdige produkter samt cannabisprodukter.

– At Tyskland vedtar dette vil endre mye og få stor betydning over tid. Det er jeg sikker på. Det vil påvirke flere land i Europa, og jeg forventer at det også er med på å endre diskusjonen i Norge, sier stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, til Dagsavisen.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V). (Fredrik Hagen/NTB)

Venstre har lenge vært et rusliberalt parti, og var blant annet pådriverne for rusreformen som tidligere i år ble nedstemt i Stortinget. Elvestuen har også tidligere kjempet for regulert salg av cannabis i Norge.

– Luxembourg har gjort det. Det ligger et forslag til behandling i USA, og land som Canada har gjort det samme. Det er ingen tvil om at her er det sterk endring på gang. Når flere og flere land går inn for regulert omsetning av cannabis gjør det at vi får kontroll på all den organiserte kriminaliteten som styrer den fullstendig ukontrollerte omsetningen av narkotika vi har i dag. Og en viktig begrunnelse i Tyskland er å sørge for at stoffene er mindre farlige enn de er i et uregulert marked, sier Elvestuen.

Venstre vedtok på sitt landsmøte i vår at de er for regulert omsetting av cannabis i Norge. Det samme er MDG.

– De fleste mener at regulert omsetning av alkohol er den beste måten å begrense skadelig bruk av alkohol på, og da bør den samme logikken gjelde for enda lettere rusmidler, som cannabis, sa helsepolitisk talsperson i MDG Kristoffer Robin Haug til NTB tidligere i år.

– Jeg og resten av Venstre er for at vi også tar steget og regulerer kjøp og salg. Så får vi heller ta en diskusjon om hvordan og hvor strengt det skal gjøres, sier Elvestuen.

Økt tilgang?

Hos Elvestuens ungdomskolleger i Unge Venstre stod jubelen nærmest i taket da nyheten fra Tyskland ble kjent. Unge Venstre har lenge drevet kampanjen «Legalize It» for å legalisere og regulere salg av cannabis også i Norge, noe som har skapt mye bråk og blant annet ført til at ungdomsorganisasjonen har blitt kastet ut av flere skoler de siste årene.

– Man må erkjenne at all bruk av rusmidler er skadelig, og i stedet forsøke å redusere skadene mest mulig. Derfor tror vi regulering er en del av svaret, sier leder i Unge Venstre Ane Breivik.

Ane Breivik, leder i Unge Venstre. (Erika Melhus / Unge Venstre/NTB)

Hovedargumentet mot legalisering av cannabis er ofte at det vil gi økt tilgang. Og økt tilgang kan igjen føre til økt rusbruk. Unge Venstre-lederen velger i stedet å snu på spørsmålet.

– I Norge i dag er det ukontrollert omsetning av illegale rusmidler. Det finnes ingen kontrollmekanismer som begrenser dette markedet. Det finnes ingen åpningstider i dette markedet, ingen aldersgrenser og ingen kontroll. Nettopp ved å flytte salget inn i kontrollerte former vil man kunne tilrettelegge salget basert på de pilarene vi baserer alkoholpolitikken på i dag, nemlig restriktiv og begrenset tilgang, sier Breivik.

