Lars Berrum: – Jeg har involvert alle. Eksen min, den nye kjæresten til eksen

Hvem: Lars Berrum (35)

Hva: Komiker og sykepleier

Hvorfor: Aktuell med showet Amor Fatigue – et helt vanlig standupshow med Nietzsche som rød tråd

Hei Lars, hva handler Amor Fatigue om?

– Om å bli singel i voksen alder, og måtte redefinere sine egne verdier. Og samfunnet der ute, som en singel person skal inn i.

Hva har vært de største utfordringene, da – med å komme tilbake til samfunnet?

– Det er nok den dype turbulensen inni meg. Samtidig som folk skal spleise meg med andre. Og at jeg plutselig må forholde meg til vennene mine igjen, høre på hva de har å si! Jeg har bare idiotvenner, så det er problematisk. Også er det jo denne dyptgående selvransakelsen etter å ha levd med noen i hele tjueårene. Hvem er jeg helt alene?

Under generalprøven på «Amor Fatigue – Et helt vanlig standupshow med Nietzsche som rød tråd» (Michael Ray Vera Cruz)

Tror du man har godt av det da, finne ut hvem man er alene?

– Jeg hadde litt godt av det. Og litt vondt av det. Jeg har jo Nietzsche som rød tråd. Jeg er nok mer relasjonistisk enn han vil ha oss til å være.

[ Hadia om morsrollen: – Det viktigste jeg kan lære datteren min er å være sterk og fri ]

Ja apropos det. Nietzsche som rød tråd?

– Jeg har ham som rød tråd! Så jeg har lest alt av ham. Det er et teppe der. Men det er ikke et vitseshow på Nietzsche, og du trenger ikke vite hvem han er for å komme. Og hvis du veit mye, da får du nok ikke utbytte av showet.

Du har jo gitt uttrykk for før at du er en engstelig fyr. Hvordan går standup sammen med det?

– Det går bra, for i standup gjør jeg veldig ofte det jeg har lyst å gjøre. Jeg har skrevet på dette i nesten to år, det er en prosess for min egen del. Jeg er spent, selvfølgelig. Jeg blottlegger meg jo litt.

Så det har vært en måte å bearbeide bruddet på?

– Absolutt. Det ligger et dokument på 200 sider i bunnen der, som selvfølgelig ikke skal fremføres, men ja.

[ «At noe er galt med deg når du er seks år? Det kan følge deg hele livet» ]

Har du noen tips, for dem som har kjærlighetssorg?

– Det går bra til slutt, man får ikke gjort noe med det. Et brudd er nesten alltid riktig. Er det ikke riktig for deg, er det riktig for den andre. Man må nesten bare finne sine mestringsstrategier.

Hva har vært din?

– Jeg er glad i det hverdagslige, triste, det menneskelige. Hvor dumme vi er, hvor dum jeg er, hvor dumme følelser er. Det er mye humor i det, også når jeg er trist. Å oppleve meg selv som utrolig udugelig. Det er gøy å akseptere det.

Hva gjorde kjærlighetssorgen med deg? Sitter man igjen med noe konstruktivt?

– Det som er fint å se, er at jeg fungerer. Som et slags førsteversjon av et voksent menneske. Jeg kan vaske klær, dra på jobb, fikse litt ting. Det går! Det er jævla positivt. Også var jo bruddet en voksen og felles avgjørelse. Jeg har ikke en kjæreste, men sitter igjen med en bestevenn. Og jeg har involvert alle i denne prosessen. Eksen min, den nye kjæresten til esken. Jeg har dratt inn hele gjengen. Et siste fyrverkeri før vi går hver til vårt.

Vent litt nå. Så eksen din er med i showet? Og kjæresten hennes?

– Ja.

[ Kan du flørte med andre selv om du har kjæreste? Dette mener psykologene ]

Wow. OK, faste spørsmål Lars. Er det noe du angrer på?

– Ha ha, masse. Jeg sliter ofte med å sove på grunn av ting jeg har gjort og sagt. Jeg angrer på i går, da jeg gikk hjem fra en generalprøve, og var litt kort mot noen på telefonen. Men nå har jeg ringt vedkommende og sagt unnskyld, da.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er to måter. Enten ved å spise veldig mye godteri og Foodora, og se på film langt ut på natta. Det gir meg god samvittighet. Den andre er å utagere på byen, feste være høylytt, snakke og tulle og være altfor brautende og ta altfor mye plass, som jeg angrer veldig på dagen etter.

Hvilken bok gjorde størst inntrykk på deg?

– «Brødrene Karamasov» (Dostojevskij, red.anm.) har jeg hatt min største opplevelse med. Jeg greier ikke fatte at det er mulig å skrive en sånn bok og fem andre verker som er så sinnssyke. Jeg blir nesten redd.

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog mot?

– Hvis vi blir okkupert igjen, skal jeg vurdere å gå i tog. Men ikke hvis de bruker mye makt og sånt. Da tror jeg at jeg holder meg hjemme.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En veldig kjent filosof. Eller en veldig, veldig god psykiater.