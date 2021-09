Iven Austbø legger opp

– Tusen takk Viking og Stavanger. Nå er det slutt for min del, sier Iven Austbø i en video publisert på Viking fotball sine Facebook-sider.

– Jeg har vært med fra Steingata til Jåttå. Fra bunnen til toppen. Det har vært en ære å få være i Viking i så mange år. Jeg har vært så heldig å få oppleve barndomsdrømmen sammen med dere. Fortid og framtid. Viking for alltid, legger han til.

Viking informerer om at etter sesongen er det slutt for målvakten.

– For denne Vikingen har fotballen kommet til sitt siste stopp. En æra er snart over. Takk for alle store øyeblikk, Iven, skriver de.