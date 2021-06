Derfor melder yr.no sol selv om det er overskyet

Navn: Julie Solsvik Vågane, meteorolog ved Meteorologisk Institutt

Hvorfor: På sommeren er det ikke alltid lett å treffe med værmeldingene. Da blir mange veldig skuffet.

Her om dagen så jeg på yr.no et bilde av ei sol og ei sky, men da jeg så ut av vinduet var det ingen sol å se. Hva er grunnen til det?

– Det er jo noe vi sliter litt med, gjerne spesielt om sommeren. Skylaget er ganske tynt, så det er ganske liten forskjell mellom fullt overskyet og full sol. Så kan det drive inn litt lav stratus fra havet for eksempel. Vi får en del tilbakemeldinger, for det er jo trist hvis man forventer sol og ikke får det.

Blir folk sure på dere?

– Det er mange som blir veldig skuffet. Folk ringer inn og skriver inn. Været er jo noe som engasjerer, og folk forventer at det skal være helt riktig.

Julie Solsvik Vågane er meteorolog hos Meteorologisk Institutt. (Privat)

Er det spesielt vanskelig å melde været på sommeren?

– En utfordring på sommeren er morgentåken, lavstratus, som gjerne kan bli liggende i morgentimene. Så er det bygeværet, som engasjerer folk mye. Det kommer ofte ikke opp på yr, fordi det er såpass lokalt. Det kan like gjerne slå til i Oslo som i Drammen.

Det er jo varslet veldig varmt vær nå. Hvor varmt kan det bli?

– Det som er spennende med den varmen er at den flytter på seg mellom kjøringene. Akkurat nå ser det ut som det kan bli opp mot 30 grader, på Østlandet og nord på Østlandet. Både i Midt-Norge og i vest ser det også ut til å bli ganske bra. Så lar jo det varme været vente på seg lenger nord.

Hvor lenge ser det ut som hetebølgen kommer til å vare?

– Vi ser omtrent 10 dager fram i tid. Nå er vi i en stabil høytrykksituasjon. Det er fremdeles litt skiftende vær i starten av uka, og akkurat nå ser det ut som det blir varmt i helga og avtar litt etter det.

Kan vi vente oss varmere somrer i årene framover?

– Generelt er det jo stigende temperaturer, men vi har jo alltid hatt noen dager med såpass høye temperaturer. Så vi må være forsiktige med å si at klimaendringene er grunnen til en varm periode. Værrekorden var i 1970, med 35,6 grader. Vi kan ikke si at grunnen til denne hetebølgen er klimaendringene, men det er en er en generell trend at det blir varmere.

Vi har noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir lykkelig når vi har meldt fint vær, og været blir fint! Her på meteorologisk sier vi ofte at “meldt vær er fint vær”. En dag på stranden med en god bok og badevær gjør meg glad. Og blomster!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser snop. En gang i blant blir det smågodt til middag, og det er sjelden en god idé.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Jeg kunne gjerne gått i demonstrasjonstog for tiltak mot klimaendringer.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jeg kunne gjerne stått fast i heisen med Greta Thunberg, hun synes jeg er kul!