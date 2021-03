På ski til Breiliflaka

Av Kjell Buene

Lengde: 8 km.

Høydeforskjell: 140 m

Utgangspunktet og endepunktet er parkeringsplassen på Bekkely hvor det bare er mulig å komme med bil. Fra rundkjøringen på Lerberg ved Hokksund kjører du fylkesvei 350 i retning Hønefoss 22 km, før du tar til høyre fylkesvei 284 i retning Sylling ned til munningen av Tyrifjorden. Ved bruenden 2,2 km etter dette krysset tar du til venstre og fortsetter 1,7 km fremdeles i retning Sylling. Her tar du så Breiliveien (se skilt) opp til høyre og betaler 60 kroner i bompenger med kort. Følg den velholdte og relativt brede Breiliveien 7,5 km i alle kryss som du passerer, helt til krysset ved Kroklaupveien der det står skilt som peker til høyre mot Breilihytta. Etter 1,3 km ender denne veien ved Bekkely på en stor gratis parkeringsplass.

Her kan du spenne på deg skiene og legge i vei på den 3 km lange skituren inn til Breilivannet (634 moh.) Det bærer jevnt oppover, men terrenget er barnevennlig med korte bakker som avløses av lange slake strekninger over myrene ved Storaskerudputten og i Breilidalen. Med bare 70 m stigning er turen godt egnet for barnefamilier. Breilihytta, som dessverre er stengt pga. koronabestemmelsene, ligger ca. 500 m rundt odden til venstre. Jeg foreslår derimot at du fortsetter skiløypa opp til høyre når du kommer fram til Breilivannet.

Etter en liten kneik opp fra vannet går løypa i småkupert terreng fram til du kommer opp til det trigonometriske punktet på toppen av Breiliflaka, som er nøyaktig 701,97 moh. (se bildet). Her kan du sjekke temperaturen før du skriver i gjesteboka og tar dagens rast mens du nyter utsikten. I vest ser du Blefjell og Norefjell, i sørvest Jonsknuten ved Kongsberg og i øst skimter du Tryvannshøgda ved Oslo. Breiliflaka er imidlertid ikke det høyeste punktet i Finnemarka. Det ligger på Brennåsen ca. 1 km i luftlinje på andre siden av Breilivannet. Den er nøyaktig 703,5 moh., men ganske flat og skogbevokst, så dette er ikke noe attraktivt utsiktspunkt.

Allerede fra de første dagene etter den tyske invasjonen i Norge 9. april 1940, ble disse traktene i Finnemarka et viktig område for norsk motstandsbevegelse. Opptakten til den virkelig organiserte motstandsbevegelsen i marka startet i april 1943 etter at et engelsk fly slapp to Linge-karer og konteinere med våpen over Breiliflaka. Karene skulle ligge bl.a. i Finnemarka og utdanne underordnet befal for Milorg i Drammen. Med seg hadde de også betydelige mengder instruksjonsmateriell.

Tilbake følger du samme løypa som du kom, behagelig og stort sett utfor tilbake til parkeringsplassen ved Bekkely.

