– Det som skjedde i fjor var veldig tungt

– I fjor på denne tiden var alt rimelig kaotisk. Statsministeren stengte landet 12. mars, mens festivalen vår skulle åpne dagen etter, forteller Bente Johnsrud, direktør og kunstnerisk leder for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. I over 20 år har mars måned vært selve høysesongen for klassisk musikk i Oslos kirker, men i fjor ble som kjent alt av kulturarrangementer stengt over natten. I det fortsatt nedstengte Oslo blir det i år er en ren digital påskeutgave, der den første konserten strømmes ved inngangen til påskeuka, den 27. mars.

Måtte sendes hjem

Det ble selvsagt fullstendig kaos i fjor. Et fransk ensemble og et estiske kor skulle blant annet etter planen framføre Beethovens «Missa Solemnis». Det estiske koret måtte brått sendes hjem etter bare en prøve, mens de franske utøverne aldri rakk å komme til Oslo. I dag er Johnsrud sjeleglad for at de tross alt rakk å stoppe festivalen før mange mennesker rakk å samle seg i Oslos kirker.

– Med et så høyt smittetrykk kan man bare tenke seg de alvorlige konsekvensene det kunne fått. Vi hadde et stort ansvar, sier Johnsrud, som likevel innrømmer at det var hardt å avlyse.

– Det som skjedde i fjor, var jo det verst tenkelige. Vi hadde planlagt i månedsvis, solgt 20.000 billetter, og vi skulle feire at det var 20 år siden jeg startet festivalen. Det var veldig tungt å måtte avlyse på så kort varsel, forteller Johnsrud.

Urframføring

Den digitale festivalen er Plan B. Lenge arbeidet de hardt for Plan A. Et stort program var klart, internasjonale gjester invitert, og arrangementet skulle foregå fra 12.–21. mars. 12. mars skulle det være stor åpningskonsert med Ensemble Allegria og Det Norske Solistkors urframføring av Bent Sørensens «Matteuspasjonen», opprinnelig bestilt til jubileumsfestivalen i fjor. 1. februar ble den fysiske festivalen kansellert. Programmet ble skåret ned til sju hovedkonserter som skal sendes gjennom påsken, fem av dem er tatt opp i Oslo domkirke, en i England og en i Italia.

Alle konsertene skal strømmes, og fem av dem sendes også på NRK Klassisk. Matteuspasjonen strømmes for øvrig palmesøndag den 28. mars, og sendes på radio på NRK Klassisk på skjærtorsdag. Selve opptaket av konserten, derimot, ble gjort i Oslo domkirke fredag 12. mars, når de egentlig skulle ha konsert.

– Det hørtes fantastisk ut på prøvene, forsikrer Johnsrud, som også trekker fram en annen digital urframføring: Kåre Nordstogas «12 folketonepreludier for stort orgel».





Italiensk innslag

Den store avslutningskonserten blir G. F. Händels påskeoratorium «Oppstandelsen» («La Ressurezione»). Den konserten blir tatt opp i San Girolamo i Bagnacavallo, Italia, og framført av kammerorkesteret Accademia Bizantina med solistene Monica Piccinini, Arianna Vendittelli, Delphine Galou, Anicio Zorzi Giustiniani og Riccardo Novaro.

– Dette er en utrolig vakker kirke, sier Johnsrud.

– Det blir i det hele tatt vakre bilder og god lyd, vi har gode samarbeidspartnere og har gjort vårt for at det skal bli best mulig. Selv om vi lever for den levende musikken, er jeg jo takknemlig for at vi få gjennomført denne festivalen i det hele tatt. Selv om det nok blir et kjempestort økonomisk tapsprosjekt, er dette noe av det mest spennende jeg har gjort noen gang.