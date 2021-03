Denne digitale bildefilen ble solgt for 69 millioner dollar

Kunst kan være verdt store penger, millioner, ja i noen tilfeller milliarder. Nå har også kuntsverk fra den digitale verden fått enorme verdier.

Digitale kunstverk kan virke litt pussig siden vi alle kan google opp et verk og se på det helt gratis. Ja, du som leser dette ser jo en digital bildefil av kunstverket.

Et kunstverk som står i et galleri, er håndfast, vi kan se det, det eksisterer og det må tas vare på. Digital kunst derimot, det finnes bare i en virtuell verden. Likevel er det et stort marked for digital kunst.

Nå er et digitalt kunstverk solgt for hele 69 millioner dollar, skriver New York Times.

Verket «The First 5000 Days», består av digitale bilder 39 år gamle Winkelmann opprettet hver dag fra 1. mai 2007 til 7. januar 2021. Christie’s beskriver arbeidet som en «collage av «abstrakte, fantastiske, groteske og absurde bilder» som kommenterer aktuelle hendelser og personlige øyeblikk».

Salgsrekord

Men vil slike verk beholde verdien? Vil dette bare fortsette?

– Jeg tror dette vil vedvare, men det er klart dette kan gå galt på et øyeblikk, sier Todd Levin fra Levin Art Group til MSNBC.

Etter en hektisk strøm av mer enn 180 bud i løpet av den siste timen, ble en JPG-fil laget av Mike Winkelmann, den digitale artisten kjent som Beeple, solgt på torsdag av Christie’s i en nettauksjon for $ 69,3 millioner.

Prisen var rekord for et kunstverk som bare eksisterer digitalt, og slår auksjonsrekorder for fysiske malerier av museumsvurderte storheter som J.M.W. Turner, Georges Seurat og Francisco Goya, skriver New York Times. Auksjonen pågikk i to uker og startet på 100 dollar.

Da det gjensto kun sekunder igjen var prisen på snaut 30 millioner dollar, men et ras av bud i siste liten gjorde at auksjonen ble utvidet med to minutter. Til slutt endte prisen altså på over $ 60 millioner dollar. Rebecca Riegelhaupt hos Christie’s kunne fortelle at det var 33 aktive budgivere og la til at resultatet var den tredje høyeste auksjonsprisen som er oppnådd for en levende kunstner, etter Jeff Koons og David Hockney. For ordens skyld: En dollar koster drøyt åtte norske kroner.

Beeples JPG-fil ble i februar registrert som en såkalt NFT (Non-fungible token), akkurat som for eksempel Bitcon. Et sikkert nettverk av datasystemer som registrerer salget, kjent som en blockchain, gir kjøperne bevis på ekthet og eierskap.

Det er ikke kjent hvem som kjøpte kunstverket.