Tre hus totalskadd i storbrann i Risør

Av Ole Henrik Tveten

Det første som møtte politiet da de rykket ut til brannen, var svart røyk og et voldsomt gnistregn over nedre del av Risør sentrum, sa innsatsleder Odd Holum i Agder politidistrikt på en pressekonferanse om brannen onsdag.

Tre bygg ble totalskadd, mens et fjerde bygg har fått begrensede skader. I tillegg ble flere evakuert og husløse.

– Det var nokså kaotisk da vi kom dit. Vi måtte bryte oss inn i flere leiligheter for å vekke folk og få dem ut. Det var nok en dramatisk opplevelse for dem som bor der, sier Holum.

I ferd med å spre seg

Det var varmesøkende kameraer som oppdaget brannen. Alarmen fra kameraene klokken 4.42 var den første 110-sentralen i Agder fikk inn.

Kameraene, som står plassert tre steder i Risør, reagerer på rask temperaturstigning og høy temperatur.

Ifølge innsatsleder Rune V. Paulsen i Østre Agder brannvesen står bygget der brannen startet litt i skjul bak andre bygg, noe som førte til at det tok litt lengre tid enn ønskelig før alarmen gikk.

Gjennom kameraene kunne brannvesenet se at det var full fyr i boligen og at den var i ferd med å spre seg over til et nabobygg.

– Det ga oss verdifull informasjon tidlig i hendelsen, noe som gjorde at vi kunne alarmere bredere enn ved en vanlig brann, sa Paulsen.

Brannvesenet driver nå etterslukning resten av dagen.

Ingen meldt skadd

Nødetatene rykket ut til brannen i Storgata klokken 4.45. Kort tid senere ble det meldt at bygningen var overtent, og at det ble jobbet med å evakuere tilstøtende bygninger.

Litt over en time senere hadde brannen spredt seg til en ny bygning. Da sto allerede to bygninger i brann, og nødetatene jobbet med å få full oversikt.

På det tidspunktet opplyste politiet at de hadde kontroll på beboerne som var registrert på adressene der det brant.

Etter brannen er ingen meldt savnet og det er ikke meldt om personskader.

Kaffe, mat og ulltepper

I underkant av 30 personer ble evakuert til rådhuset.

– Vi har samlet 25–30 personer på det gamle rådhuset i sentrum. Der er det varmt og godt, og vi har kaffe, mat og ulltepper hvis noen trenger det, sier Risør-ordfører Per Kristian Lunden til NTB.

I tillegg kommer de som har innlosjert seg hos venner og familie.

– Det preger byen veldig sterkt nå. Den store frykten vi har, er brann som sprer seg, sier Lunden.

– Heldige

På pressekonferansen sa Lunden at han satt med en blanding av en tristhet og tilfredshet, ettersom det tross alt kunne ha gått så mye verre.

– Jeg tror vi var heldige med at ikke brannen fikk større omfang. Det var helt vindstille, og vi vet hvor lett brannen sprer seg i en bebyggelse av vår type.

– Dette er midt i sentrum av Risør, med en helt unik bebyggelse rundt. Husene ligger tett, og vi er veldig fornøyd med at det ikke spredde seg ytterligere – selv om det er dramatisk når tre, fire hus blir totalskadd, sa Lunden.

Ukjent brannårsak

– Risør er en av Nordens og Europas best bevarte helhetlige trehusbyer, så vi har ingen hus å miste, sier ordføreren.

Det er foreløpig for tidlig å si hva som kan være årsaken til brannen.

– Det vil bli iverksatt taktisk og teknisk etterforskning når brannen er slukket og avkjølt, opplyser politiet.

