Kontroll på brann på skole i Balsfjord

– Det meldes at brannen er under kontroll. Det pågår etterslukking på stedet. Politiet vil nå begynne med både taktisk og teknisk etterforskning for å finne årsaken til brannen, melder Troms politidistrikt på X/Twitter klokken 5.12 mandag morgen.

Politiet meldte først om brannen klokken 1.40.

– Det er på det rene at skolen har fått store skader. Røyken stiger per nå rett opp og blåser ut over fjorden. Balsfjord kommune ble varslet kort tid etter at politiet mottok meldingen om brannen, skrev operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt i en oppdatering til pressen klokken 3.02 natt til mandag.

Usikker framtid

Rådmann Øyvind Korsberg i Balsfjord kommune sier til Nordlys at det ikke vil bli noen undervisning ved skolen mandag. Han sier til avisen at skolens framtid er usikker.

– Det er én fløy som brenner, men hvor mye av skolen som kan berges, er høyst usikkert, sier han. Kommunen har satt krisestab.

Brannvesenet har sendt mannskaper fra Tromsø og Oterne for å bistå.

Ifølge et vitne skal taket på fløyen det brenner i, ha kollapset og brannen deretter ha spredt seg mot midten der hovedinngangen til bygningen er.

Branntilløp også forrige uke

Til Dagbladet opplyser politiet at det også i forrige uke var et branntilløp på skolen, men at dette ble slukket av personalet. Politiet mistenker at dette var påsatt, men sier det er for tidlig å si hva som er årsaken til nattens brann.

Nordkjosbotn skole er en kombinert skole med elever fra 1. til 10. trinn. Skolen har 112 elever og 29 ansatte, og ble tatt i bruk i 1958, ifølge skolens nettsider. Skolen er bygget ut tre ganger, sist i 2005.

