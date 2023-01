Rødt-veteran mener det er tankeløst å snakke om splittelse i partiet

SØMNA (Dagsavisen): Det var i Klassekampen lørdag at flere sentrale Rødt-politikere fra Nordland markerte sin støtte mot å ikke sende våpen til Ukraina, som følge av debatten i forrige uke.

Blant annet stortingspolitiker fra Nordland, Geir Jørgensen, uttalte til Klassekampen at han tror flere vil melde seg ut av partiet om partiet endrer mening på landsmøtet i april.

– De uttalelsene, de er utidig. Det er en måte å legge press på de som er for våpenstøtte, sier lokallagsleder i Rødt Sømna, og mangeårig politiker og journalist, Viktor Stein.

– Det er usaklig.

– Ta debatten først

Debatten innad i Rødt om deres våpenpolitikk har fått stor oppmerksomhet den siste tiden, etter at partiveteranene Terje Kollbotn, Boye Ullmann og Lars Borgersrud tok til ordet for at partiet må endre sin politikk. Også et flertall av stortingsrepresentantene til partiet har sagt seg enig i at man må sende våpen til Ukraina.

Til nå har de vært det eneste partiet på Stortinget som har stemt mot å sende våpen, og heller bistå med økonomisk og humanitær hjelp.

Beslutningen skal tas på landsmøtet, og Rødt Nordland, som har flest lokallag i landet, stiller med 28 delegater til møtet. Dermed vil de ha en stor påvirkning på hva partiet til slutt vil vedta angående våpenforsendelser til Ukraina.

Stein, som selv ligger an til å bli delegat til møtet, er blant de som åpent har forsvart tanken om å endre politikk, og sende våpen til Ukraina.

Etter at det i helga kom fram utspill om at et slikt vedtak kan føre til at folk melder seg ut av partiet, tar Stein til motmæle og oppfordrer til saklig og kunnskapsbasert debatt.

– Vi må ta debatten først, og gjøre den fullstendig, sier han, og sier i klartekst at han mener snakket om utmeldinger er utidig.

– Nå får vi være voksne nok til å gjøre dette på en respektfull måte. Jeg har full respekt for de som fremmer andre meninger, og har grunnlag for det, sier han, og ber de som ymter frempå med disse uttalelsene om splittelse tenke seg om.

– Det er fullstendig tankeløst, sier han, og mener det er fordi han mener folk nå ser at Rødt er en viktig faktor i politikken, og at partiet nå har et ansvar man ikke kan rømme fra ved å melde seg ut.

– Rødt har opparbeidet seg en tillit til at vi er i stand til å lede. Vi oppfordrer ikke bare folk til å stemme på oss for at partiet skal få makt, folket skal få makt. Det må vi ikke springe unna, altså, ved å begynne å tulle med organiseringen. Det er få ting som gjør meg mer irritert, enn denne mumlingen om partisplittelse, forklarer han.

Han sier han ikke vet hva de andre i fylket mener, men vet godt at andre mener noe annet enn han selv.

– Derfor ber jeg innstendig om at det er styrken i argumentasjonen som må være avgjørende, ikke kjøttvekta.

Viktor Stein gir et historisk bakteppe, som strekker seg tilbake til Napoleons regime og frem til i dag, til hvorfor han mener situasjonen i dag er skremmende lik mellomkrigstiden. Derfor mener han at Norge bør bistå Ukraina med våpen - noe som ikke er Rødts nåværende politikk på temaet. (Einar Lohne Bjøru)

– Ledelsen har vært for sidrumpa

Stein begrunner sin mening med et historisk bakteppe, og at Putins regime er av en fascistisk sort, og minner altfor mye om Hitlers Tyskland.

– Da jeg så reportasje fra Ukraina om at både unge og gamle lagde Molotov-cocktails for å stoppe russiske tanks, da tenkte jeg for meg selv at de skulle hatt noen M72, sier han, som er en panservernrakett.

Stein viser til at han allerede i starten mars sendte brev til partileder Bjørnar Moxnes, der han ba om at Rødt « … må gå lengre og også gå inn for at Norge donerer skarpe våpen», og etterlyste debatt om temaet.

Han sier han har mye godt å si om partiledelsen, men at i denne debatten har de vært for nølende og trege.

– Her mener jeg de har vært sidrumpa, for å bruke et folkelig uttrykk, konstaterer han.

