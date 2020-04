Kommunen opplever en stor pågang av besøkende som besøker sine omsorgsboliger.

Dette til tross for at Moss allerede har innført besøkskontroll.

– Besøkskontrollen er på langt nær tilstrekkelig. Jeg er fortsatt bekymret for smitte i våre omsorgsboliger, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Vil beskytte både beboere og ansatte

I en pressebrief onsdag fortalte han at de er i ferd med å undersøke mulighetene for å innføre et besøksforbud.

– Vi vil undersøke det juridiske handlerommet vi har, noe vi har håpet i det lengste å unngå, sa han.

Årsaken til at de vurderer å ty til dette grepet, er å begrense smitterisikoen.

– Beboere i våre omsorgsboliger er en risikoutsatt gruppe. Det samme er helsepersonellet som jobber der. Vi trenger dem friske, for å ivareta dem som bor i disse boligene, sier Krogshus.

– Vi ber om forståelse for at dette er en krevende situasjon. Besøkende kan i beste mening oppsøke sine pårørende og ikke ane at de er i ferd med å utvikle symptomer og være smittebærere, legger han til.