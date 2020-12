Tirsdag ble det satt rekord i antall nye smittetilfeller på ett døgn i Moss. 26 nye positive koronaprøver hadde kommunen registrert. Det utgjorde nesten sju prosent av alle smittetilfellene i Norge.

Onsdag var tallet fortsatt høyt: 23.

Det betyr at så langt i desember har 155 nye personer bosatt i Moss fått påvist covid-19.

Det er like mange smittetilfeller som det tok nesten et halvt år å nå i starten av pandemien (fra 9. mars til 4. september).

– Det er en svært alvorlig situasjon vi er i. Vi ser at hele mossesamfunnet et rammet nå, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

Utbrudd knyttes til utested

Så langt viser smittesporingen at 27 smittetilfeller kan spores tilbake til et utbrudd ved utestedet Fiskebasaren.

– Utbruddet ved Fiskebasaren er utfordrende og teller etterhvert mange smittetilfeller. Vi kan ikke utelukke at det kommer ytterligere smittetilfeller knyttet utbruddet, sier kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman.

Se utviklingen av nye smittetilfeller i kommunen her:

Venter på effekten av gamle smitteverntiltak

1. desember ble det innført lokale tiltak for å begrense smitten. Kommuneoverlege Kristian Krogshus kalte det for en sosial nedstenging. Tirsdag sa han at de ikke forventet å se effekten av disse tiltakene før i slutten av denne uka.

Det er grunnen til at kommunen ikke har kommet med noen nye tiltak i løpet av måneden.

– Situasjonen vurderes nærmest fra time til time. Rådet nå er å ikke innføre noen nye forskrifter per dags dato, sier ordføreren.

Hun varsler at kommunens kriseberedskap og kriseledelse vil ha nye møter fredag, for å avgjøre om det likevel trengs ytterligere innstramminger.

Per i dag er 284 elever og 29 ansatte ved følgende skoler i Moss i karantene: Hoppern skole, Rygge ungdomsskole, Refsnes skole og Malakoff videregående skole.

LES OGSÅ: Har innført påbud om munnbind for besøkende og enkelte pasienter på Sykehuset Østfold