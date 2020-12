Åtte nye smittetilfeller knyttes til Fiskebasaren

Tirsdag ble det registrert rekordmange nye smittetilfeller i Moss. 26 nye personer bosatt i kommunen hadde testet positivt for covid-19.

For åtte av dem kan smitten spores tilbake til Fiskebasaren, som har holdt stengt siden mandag 30. november.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus sa mandag at han forventet flere smittetilfeller fra utestedet, da flere nærkontakter hadde utviklet symptomer. Det fikk han rett i.

Kommunen har registrert smitte fra Fiskebasaren fra flere ulike kvelder.

Ansatt ved omsorgsbolig smittet

Tirsdag ble det også kjent at en ansatt ved Melløs omsorgsbolig har fått påvist koronasmitte. Som følge av dette er fire beboere og fem ansatte satt i karantene.

– Våre smittesporere gjør en kjempejobb, og smittesporingen viser at av 25 av de nye smittetilfellene er nærkontakter til allerede kjente smittetilfeller. Det er et lite lyspunkt i en krevende tid, sier ordfører Hanne Tollerud.

Flere elever smittet

Også elever fra fire ulike skoler i Moss har testet positivt det siste døgnet. Det gjelder Hoppern, Refsnes, Rygge ungdomsskole og Malakoff videregående skole.

Det har gitt følgende karantener:

▪ På Hoppern skole er per nå 33 elever og 2 ansatte i karantene til og med 13. desember.

▪ På Refsnes skole er 36 elever og 2 ansatte i karantene til og med 12. desember.

▪ På Rygge ungdomsskole er 26 elever og 6 ansatte i karantene til og med 14. desember.

▪ På Malakoff videregående skoler er 66 elever og 4 ansatte i karantenen til og med 14. desember.

Totalt, medregnet tidligere gitte karantener, betyr det at 249 elever og 25 ansatte ved skoler i Moss nå er i karantene.

– Elevene ved de berørte skolene vil ha hjemmeskole i karanteneperioden. Det er en krevende situasjon for elevene, de foresatte og skolene, og vi skal ivareta både undervisning og elevene på best mulig måte i karanteneperioden, sier Grete Reitan, enhetsleder for skole.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus forklarte mandag at de ikke ser noen grunn til å stenge skoler ennå, fordi det ikke er noen stor smittespredning i skolene. I stedet blir mange elever smittet ved at de bor i samme husstand eller på annen måte er nærkontakter til andre kjente smittetilfeller.